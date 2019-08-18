Футбол

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКАRT на русском 12:00

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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