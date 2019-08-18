Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА

Футбол «МЮ» упустил победу в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Армия и оружие AFP: более десятка военнослужащих убиты в Буркина-Фасо Более десятка военнослужащих армии Буркина-Фасо убиты в понедельник на севере страны в результате нападения "вооруженных террористических групп".

Футбол Чемпионат России. ЦСКА уступил «Спартаку» в дерби На Sports.ru была текстовая онлайн-трансляция московского дерби. Чемпионат России 6-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Политика Путин обсудит с правительством вопросы модернизации здравоохранения Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства по модернизации здравоохранения, обсудит состояние больниц и поликлиник и уровень зарплат медработников, сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Футбол Александр Жуков: «Сейчас у „Спартака“ нет стабильности. Это же видно» Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился мнением о победе «Спартака» над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура РПЛ.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.

Экономика Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.

Происшествия Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".

Политика Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Шоу-бизнес Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений: счастливые фото Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил поклонников внезапной женитьбой: в его инстаграме появились фотографии с небольшой приватной церемонии с его давней девушкой, певицей армянского происхождения 35-летней Лорен Хашиан.

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ-2020 В разделе "Чтение" количество заданий уменьшено до 5 и введены задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня.

Армия и оружие США испытали запрещённую ДРСМД ракету В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Наука Космическая радиация оказалась сравнительно безопасной для мозга крыс Российские ученые выяснили, что ионизирующее излучение в дозах, которые могут получить космонавты во время межпланетного перелета, может быть безопасно для головного мозга.

Политика Бойко призвал обеспечить поддержку промышленности на Украине Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что для восстановления страны необходимо необходимо обеспечить поддержку реального сектора экономики и отечественных товаропроизводителей.

Космос В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.

Политика Медведев заявил о репутационных издержках России из-за ЧП с «Дружбой» Инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба" нанес ущерб имиджу страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Путин обсудил с Макроном возможность встречи в нормандском формате Президенты России и Франции обсудили возможность проведения встречи на высоком уровне в нормандском формате.