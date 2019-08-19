Футбол

«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дербиРИА Новости 11:53

Нападающий Федор Чалов выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч шестого тура чемпионата России по футболу против столичного "Спартака", сообщается в официальном микроблоге армейцев в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Ларссон и Шюррле — в основном составе «Спартака» на дерби с ЦСКА

Матч ТВ11:53

«Спартак» - ЦСКА: стартовые составы команд на матч 6-го тура

Sport.ru11:58

«Спартак» — ЦСКА: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Чемпионат11:50

Ковалевски и Баженов приехали на дерби «Спартак» — ЦСКА

Sport24.ru12:23

Состав «Спартака» на дерби с ЦСКА: Тил, Шюррле и Ларссон — в старте

Спорт-Экспресс11:50

Ларссон и Шюррле — в основном составе «Спартака» на дерби с ЦСКА

Sportbox.RU11:53

Рязанец из ЦСКА может выйти в стартовом составе в дерби 19 августа

КП - Рязаньвчера в 23:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Происшествия

Пилоты «Уральских авиалиний» удостоены звания Героев России

Обновлено 16 августа в 10:53
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

Обновлено в 12:49
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено в 05:30
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил свою семью

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении

Самолет авиакомпании-лоукостера «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту «Ширак» армянского города Гюмри.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Пропавшую пятилетнюю девочку ищут в Нижегородской области

Обновлено вчера в 14:57
Политика

Путин и Макрон завершили переговоры во Франции

Обновлено в 15:38
Футбол

Канделаки объяснила платную трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на возмущения болельщиков по поводу того, что трансляция матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ведётся только по платному каналу «Матч Премьер».
Обновлено в 14:16
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Обновлено вчера в 17:25
Космос

В нашей Галактике может быть до 10 миллиардов планет земного типа

Обновлено в 04:20
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено в 09:14
Футбол

У Сарри диагностирована пневмония

У главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри диагностирована пневмония, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Обновлено в 14:21
Политика

Twitter сообщила об информационной операции из КНР против протестующих в Гонконге

Компания уточнила, что упомянула только наиболее активных участников информационной операции, общее число которых приближается к 200 тыс. Компания Facebook информировала в понедельник о блокировке в своей соцсети семи страниц, трех групп и пяти учетных записей, "вовлеченных в согласованные действия, исходящие из Китая и сосредоточенные на Гонконге".
Обновлено в 15:16
Игры

Minecraft получит RTX-трассировку лучей

Обновлено в 14:46
Футбол

ЦСКА проиграл «Спартаку» в дерби

Обновлено в 15:01
Политика

Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина

Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
Обновлено в 12:38
Авто

В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров

Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

В Ленобласти КамАЗ врезался в пассажирский автобус

В городе Сертолово Ленинградской области произошло ДТП с с пассажирским автобусом и КамАЗом.
Обновлено в 13:44
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество

Умер богатейший человек Дании Ларс Ларсен

Скончался один из самых богатых людей Дании миллиардер Ларс Ларсен. Он основал мебельный ретейлер Jysk и группу компании Lars Larsen Group.
Обновлено в 10:23
Авто

Toyota представил новый 10-местный минивэн Toyota Majesty

Компания Toyota представила новый десятиместный микроавтобус Majesty.
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Москве задержали двух мужчин с пистолетами и в женских париках

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух мужчин, у которых оказались травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.
Обновлено в 15:02
Гаджеты

Вышел джейлбрейк unc0ver для iOS 12.4

Не рекомендуется устанавливать джейлбрейк на своё рабочее устройство.
Обновлено в 09:16
Футбол

Олег Кононов: «Хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы в 6-м туре чемпионата России над ЦСКА (2:1) рассказал, как он чувствует себя в московской команде.
Обновлено в 15:38
Баскетбол

У Блатта диагностировали рассеянный склероз

Главный тренер «Олимпиакоса» и бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт сообщил, что у него диагностировали рассеянный склероз.
Обновлено в 08:51
Футбол

«Рома» может арендовать Мустафи у «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи может продолжить карьеру в итальянской «Роме».
Обновлено в 14:33
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Происшествия

В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа

В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное