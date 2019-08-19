Футбол
«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дербиРИА Новости 11:53
Нападающий Федор Чалов выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч шестого тура чемпионата России по футболу против столичного "Спартака", сообщается в официальном микроблоге армейцев в Twitter.
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