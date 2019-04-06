Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в столичном дерби – 2:0Bobsoccer вчера в 13:54

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Жиго не поделил верховой мяч с Селиховым, оба растерялись, в итоге у ворот хозяев возникла паника, мяч метался от одного игрока к другому, армейцы нанесли ряд ударов, пока Сигурдссон не пронзил ворота точным ударом – 1:0 повел ЦСКА. Через девять минут Сигурдссон забил и второй мяч.
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