Футбол

«Спартак» и ЦСКА назвали стартовые составыSport.ru 11:15

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
В субботу, шестого апреля, в Москве состоится центральный матч 22 тура и второй половины чемпионата страны - "Спартак" сразится с футболистами ЦСКА. За час до игры, которая состоится на поле стадиона "Открытие Арена", тренерские штабы столичных коллективов определились с составами своих дружин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на московское дерби

РИА Новости11:02

«Спартак» и ЦСКА назвали стартовые составы

Sport.ru11:15

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА

Sport24.ru10:45

Жиго и Глушаков - в старте «Спартака» на матч с ЦСКА

Спорт-Экспресс10:45

«Спартак» — ЦСКА: стали известны составы команд

Чемпионат10:45

Сигурдссон за 10 минут забил два гола «Спартаку», Селихова заменили из-за травмы. У нас есть видео

Матч ТВ11:31

Сыгранность, возвращение Жиго и свежий Ханни. Почему «Спартак» выиграет дерби у ЦСКА

Советский спорт04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя

Обновлено в 09:33
Экономика

Путин одобрил пять новых налогов

Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Политика

Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с «России 1»

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала «Россия 1».
Обновлено в 05:33
Происшествия

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:47
Гаджеты

Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн

Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.
Обновлено в 12:42
Происшествия

На иранской подлодке прогремел взрыв: есть жертвы

На иранской подлодке на северо-востоке страны произошел взрыв. Два члена экипажа оказались заблокированы.
Обновлено в 13:20
Общество

В Кронштадте началась подготовка военно-морского парада

Сегодня, 6 апреля, в Кронштадте начали готовиться к третьему по счету параду в честь Дня ВМФ, который пройдет 28 июля.
Обновлено в 12:57
Политика

Трамп сообщил, что ещё не прочитал доклад Мюллера

Американский лидер Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика

Украина проиграла России транзитный спор в ВТО

Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено вчера в 04:12
Футбол

Пьяный фанат «Спартака» задержан за плевок в полицейского

Как стало известно «Чемпионату», на территории стадиона «Открытие Арена» перед матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА в состоянии алкогольного опьянения был задержан болельщик красно-белых.
Обновлено в 11:38
Здоровье

Средневековая секта: почему «антипрививочники» рискуют жизнями своих детей

В Америке в нескольких штатах объявлено ЧП, в Италии непривитых детей не пускают в школы, а родителям выписывают огромные штрафы.
Обновлено в 13:29
Театры

С худруком Малого театра Юрием Соломиным заключен бессрочный контракт

Юрий Соломин возглавил Малый театр с 1988 года.
Обновлено в 13:02
Происшествия

У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет

Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:50
Футбол

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»

"Краснодар" одолел самарские "Крылья Советов" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах

На церемонии присутствовали и другие звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Ани Лорак, группы Ленинград и другие.
Обновлено в 03:36
Хоккей

Панарин и Бобровский вывели «Коламбус» в плей-офф НХЛ

НХЛ назвала тройку лучших звезд игрового дня, и первое место в этом списке занял также Панарин. Бобровский стал третьей звездой.
Обновлено в 04:29
Футбол

«Реал» одержал волевую победу над «Эйбаром»

«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 31-го тура чемпионата Испании. «Реал» (60 очков) располагается на третьем месте, «Эйбар» (39 очков) - 11-й.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика

Замглавы МИД РФ провел переговоры с ливийским маршалом Хафтаром

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел переговоры по телефону с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.
Обновлено в 11:11
Политика

Пушков высмеял Порошенко и Зеленского, сдавших анализы на наркотики

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посмеялся над кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, сдавшими анализы перед дебатами.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Порошенко испытал комплекс ракет «Нептун»

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях новейшего комплекса крылатых ракет "Нептун".
Обновлено вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Максим Галкин признался, кто главный в их семье с Пугачевой

Юморист Максим Галкин признался, что, скорее всего, в его семье с Аллой Пугачевой главный не он. Об этом комик сказал в интервью KP.RU.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

«Самая красивая девочка в мире» отметила совершеннолетие

Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.
Обновлено в 06:22
Здоровье

Россияне назвали наиболее волнующие их темы

«Наибольшей популярностью у россиян пользуются такие темы, как семья и отношения, футбол, пляжный отдых, поп-музыка, блюда национальных и региональных кухонь, образование за рубежом», — приводит данные «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион

Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное