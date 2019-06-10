«Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛРБК 07:45

О старте продаж абонементов на следующий сезон РПЛ объявил также московский ЦСКА. Клуб предлагает приобрести различные пакеты, в которые могут входить сезонные билеты не только на матчи чемпионата России, но также на три домашние игры группового этапа Лиги Европы.

«Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛ

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Общество В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.

Происшествия Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом» Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.

Здоровье Минимум осложнений. Гепатит начали лечить по-новому в Павлово-Посадской больнице В инфекционном отделении Павлово-Посадской районной больницы с июня 2019 года проводится лечение пациентов с хроническим гепатитом С первого генотипа по безинтерфероновой схеме.

Экономика Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.

Политика Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Происшествия В Крыму задержаны участники террористической организации Сотрудники ФСБ в нескольких районах Республики Крым проводят обыски в квартирах предполагаемых лидеров экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).

Общество Опубликована концепция нового КоАП На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Происшествия В Петербурге задержали активистов «Весны» Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.

Общество Жители российского города захотели бежать в Канаду Жители города Киселевска записали видео, где они обращаются к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде.

Политика Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.

Происшествия В анализах Голунова не нашли следов наркотиков Тест на наркотики журналиста Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт запрещенных веществ, показал отрицательный результат, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Политика На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.

Экономика ПФР протестирует технологию автоматического определения бедных В России собираются запустить технологию, которая будет автоматически выявлять граждан, живущих за чертой бедности.

Происшествия В Саратовской области восьмилетний мальчик задохнулся в холодильнике В селе Канавка Александрово-Гайского района Саратовской области в закрытом холодильнике обнаружили тело восьмилетнего мальчика, сообщает местный портал go64.ru.

Общество МФЦ изменили порядок оплаты госуслуг В России изменён порядок оплаты государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ).

Общество Основную причину отказа в оформлении пенсии озвучили в ПФР Собеседники ведомства в беседе с журналистами «Российской газеты» сообщили, что главной причиной всех отказов в начислении пенсии является отсутствие оснований для досрочного выхода на пенсию.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Общество В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».