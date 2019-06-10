Футбол

«Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛРБК 07:45

О старте продаж абонементов на следующий сезон РПЛ объявил также московский ЦСКА. Клуб предлагает приобрести различные пакеты, в которые могут входить сезонные билеты не только на матчи чемпионата России, но также на три домашние игры группового этапа Лиги Европы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦСКА назвал цены на абонементы на новый сезон

Чемпионат08:52

«Спартак» объявил цены на абонементы. Чем недовольны фанаты?

Спорт-Экспресс07:50

«Спартак» огласил цены на абонементы на сезон 2019-20

Спорт день за днем05:28

«Спартак» объявил цены на абонементы на новый сезон РПЛ

Sportbox.RU05:03

Самый дешевый абонемент на матчи ЦСКА в сезоне-2019/20 будет стоить 5,5 тыс рублей

Советский спорт05:27

ЦСКА установил стоимость абонементов от 5,5 тысячи рублей

РИА Новости05:20

«Спартак» объявил цены на абонементы на новый сезон РПЛ

Матч ТВ05:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Общество

В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова

В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»

Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.
Обновлено в 08:04
Здоровье

Минимум осложнений. Гепатит начали лечить по-новому в Павлово-Посадской больнице

В инфекционном отделении Павлово-Посадской районной больницы с июня 2019 года проводится лечение пациентов с хроническим гепатитом С первого генотипа по безинтерфероновой схеме.
Обновлено в 06:18
Экономика

Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Единоборства

Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой UFC

Обновлено в 07:56
Происшествия

В Крыму задержаны участники террористической организации

Сотрудники ФСБ в нескольких районах Республики Крым проводят обыски в квартирах предполагаемых лидеров экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 02:55
Общество

Опубликована концепция нового КоАП

На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Общество

В Ирландии сотни голых женщин искупались в море ради борьбы с раком

Обновлено в 07:59
Происшествия

В Петербурге задержали активистов «Весны»

Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Общество

Жители российского города захотели бежать в Канаду

Жители города Киселевска записали видео, где они обращаются к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде.
Обновлено в 08:51
Политика

Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей

Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики журналиста Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт запрещенных веществ, показал отрицательный результат, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Обновлено в 06:23
Футбол

Адвокат: Павел Мамаев не видел своих детей с октября

Обновлено в 08:55
Происшествия

Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП

Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Врачи сохранили жизнь Бари Алибасову

Обновлено в 08:52
Политика

На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.
Обновлено в 08:27
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Политика

Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре

Обновлено в 07:26
Экономика

ПФР протестирует технологию автоматического определения бедных

В России собираются запустить технологию, которая будет автоматически выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка

Обновлено в 07:04
Происшествия

В Саратовской области восьмилетний мальчик задохнулся в холодильнике

В селе Канавка Александрово-Гайского района Саратовской области в закрытом холодильнике обнаружили тело восьмилетнего мальчика, сообщает местный портал go64.ru.
Обновлено в 07:42
Общество

МФЦ изменили порядок оплаты госуслуг

В России изменён порядок оплаты государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ).
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Обновлено в 07:26
Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

Обновлено в 07:26
Происшествия

Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

Обновлено в 08:39
Общество

Основную причину отказа в оформлении пенсии озвучили в ПФР

Собеседники ведомства в беседе с журналистами «Российской газеты» сообщили, что главной причиной всех отказов в начислении пенсии является отсутствие оснований для досрочного выхода на пенсию.
Обновлено в 00:08
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия

Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью

По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное