«Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛРБК 07:45

О старте продаж абонементов на следующий сезон РПЛ объявил также московский ЦСКА. Клуб предлагает приобрести различные пакеты, в которые могут входить сезонные билеты не только на матчи чемпионата России, но также на три домашние игры группового этапа Лиги Европы.

«Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛ

Спорт день за днем

Политика В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.

Общество В России предложили ограничить число питомцев в квартирах Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.

Экономика Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».

Происшествия Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Культура Игрок, назвавший Киану Ривза поразительным, получит коллекционку Cyberpunk 2077 Одним из самых ярких моментов выступления Microsoft на Е3 2019 стало появление на сцене Киану Ривза, который представил дату выхода Cyberpunk 2077.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.

Происшествия Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.

Авто Газонокосилка Honda снова установила рекорд скорости Газонокосилка компании Honda снова стала самой быстрой в мире.

Политика Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Происшествия «Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.

Происшествия Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра» В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".

Политика Глава белорусского МВД ушел в отставку Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.

Политика На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате По данным независимого профсоюза шахтеров, только в Львовской области задолженность составляет 400 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов), по всей Украине она превышает 1 миллиард гривен (свыше 37 миллионов долларов).

Наука Химики изучили поведение кислоты в космосе В космосе кислоты не обязательно взаимодействуют с водой, и, соответственно, не обязательно образовывают едкие растворы.

Происшествия Под Саратовом пропавшего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике По данным следствия, 29 мая семилетняя девочка вышла погулять и не вернулась домой, а спустя четверо суток тело ребенка нашли в старом холодильнике, который стоял на улице и дверца которого открывалась только снаружи.

Происшествия МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста Голунова Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Общество ЕГЭ по обществознанию прошел без сбоев Самый массовый ЕГЭ по выбору прошел без существенных сбоев и нарушений. Обществознание сегодня сдавали более 349 тысяч человек.

Общество Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.

Здоровье Девушка сбросила почти 60 килограммов из-за грубого замечания 19-летняя североирландка Кейтлин Хоррокс сбросила почти 60 килограммов после грубого замечания в ее адрес.

Космос Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара» Ранее «Ангару» заказывали министерство обороны для запусков военных спутников и дочерняя компания Центра Хруничева для выведения южнокорейского космического аппарата.

Происшествия В Петербурге произошел пожар на химическом заводе В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.