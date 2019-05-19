«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионовРоссийская газета 11:55

Московские "Спартак" и ЦСКА точно не сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это стало понятно после победы "Краснодара" в матче 29-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (3:0). Напомним: второе место в Премьер-лиге дает прямую путевку в Лигу чемпионов, третье - в квалификацию.

«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов

Происшествия На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.

Финансы Греф назвал ОФЗ для населения одним из самых безопасных финансовых инструментов Глава Сбербанка Герман Греф назвал ОФЗ для населения одним из самых безопасных финансовых инструментов.

Армия и оружие Трамп заявил, что стремится только к экономическим вторжениям Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не хочет войн, единственные вторжения, к которым он стремится - экономические.

Политика СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.

Политика Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.

Армия и оружие Жители Триполи останутся без водоснабжения из-за нападения боевиков Служба управления водоснабжением на участке эль-Хасауна - эль-Джифара рукотворной реки Ливии сообщила о прекращении водоснабжения в Триполи и некоторых городах центрального и западного районов из-за нападения вооруженной группировки, которая вынудила работников перекрыть клапаны управления потоком, следует из заявления службы.

Политика Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Музыка AFP: умер певец Нильда Фернандез Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.

Авто Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.

Транспорт Грузовикам запретили выезжать на трассы в жару В России с понедельника вступил в силу приказ «Росавтодора», который запрещает большегрузному транспорту выезжать на отдельные участки дорог с асфальтобетонным покрытием при условии высокой температуры.

Футбол Гол Попова принес «Ростову» победу над «Зенитом» Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Ивелин Попов.

Здоровье Диетологи составили список самых полезных продуктов на Земле Диетологи из разных стран составили список самых полезных продуктов на Земле.

Политика Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».

Политика Депутат Рады заявил, что МВФ загнал Украину в долговую яму Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом загнало страну в долговую яму, передает РИА Новости.

Баскетбол Баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Евролиги Баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финальном матче Евролиги со счетом 91:83.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы Принц Гарри и Меган Маркл отмечают год со дня своей свадьбы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, и за это время стало сложно представить место, где бы не слышали хотя бы об одном скандале, связанном с 37-летней герцогиней Сассекской.

Гаджеты Huawei лишится Android из-за Трампа Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.

Происшествия Сильный ветер валит деревья во Владивостоке Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.