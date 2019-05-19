Футбол
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионовРоссийская газета 11:55
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
|55′
Сергей Петров
|59′
Шарль Каборе
|60′
Урош Спаич
Абдул Кадири Мохаммед
Игорь Горбатенко
|63′
Георгий Костадинов
|67′
|68′
Маурисио Перейра
|74′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
|76′
Матвей Сафонов
|77′
Юрий Газинский
Йоун Гудни Фьоулюсон
|82′
Ари
|86′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
23
Горбатенко
11
Ткачев
70
Костадинов
10
Кангва
22
Лесовой
19
Мирзов
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
3
Фьоулюсон
77
Каборе
33
Перейра
93
Сулейманов
9
Ари
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑4‑2
Московские "Спартак" и ЦСКА точно не сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это стало понятно после победы "Краснодара" в матче 29-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (3:0). Напомним: второе место в Премьер-лиге дает прямую путевку в Лигу чемпионов, третье - в квалификацию.
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