Футбол

«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионовРоссийская газета 11:55

Арсенал (Тула) — Краснодар
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
55′
Сергей Петров
59′
Шарль Каборе
60′
Урош Спаич
Абдул Кадири Мохаммед
Игорь Горбатенко
63′
Георгий Костадинов
67′
68′
Маурисио Перейра
74′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
76′
Матвей Сафонов
77′
Юрий Газинский
Йоун Гудни Фьоулюсон
82′
Ари
86′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
Московские "Спартак" и ЦСКА точно не сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это стало понятно после победы "Краснодара" в матче 29-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (3:0). Напомним: второе место в Премьер-лиге дает прямую путевку в Лигу чемпионов, третье - в квалификацию.
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