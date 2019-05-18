Футбол

«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на Лигу чемпионовNewInform 11:31

Клуб Сергея Галицкого догнал в турнирной таблице московский «Локомотив», который ранее сыграл вничью в Екатеринбурге с местным «Уралом» (2-2). Как отмечается, победа «Краснодара» лишила столичные ЦСКА и «Спартак» шансов попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.
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LiveSport.ruвчера в 09:13
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В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию.
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В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах

Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
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Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых

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Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке

Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.
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Затормозить возрастные изменения и предотвратить старческую деменцию помогут 5 секретов из материала «Волгоградской правды.ру».
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Чак Норрис посетил военную базу в США

79-летний актёр посетил одну из главных военных баз армии США — Форт Худ, расположенную около города Киллин, для участия в съёмках документального сериала.
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Глушаков рассказал, как Кононов оставил его капитаном «Спартака»

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Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
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Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
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Американских военных и дипломатов накрыли ракетным и миномётным огнём

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В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку

"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
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В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

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Пашинян призвал заблокировать все армянские суды

Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.
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ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу

Московский ЦСКА стал победителем «Финала четырех» баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".
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