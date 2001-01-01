Футбол
«Спартак» и ЦСКА интересуются нападающим «Интера»Евро-футбол.ру 17:05
"Спартак" составит конкуренцию ЦСКА в борьбе за форварда "Интера" Джордже Пушкаша. По информации Salernotizie.it, 23-летним нападающим интересуются оба клуба, в то время как ранее сообщалось только об интересе со стороны ЦСКА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:25, Вашингтон
Общество
Умерла самая старая горилла в мире, жившая в зоопарке США
Обновлено в 09:36
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 08:25
Политика
Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации
Госпожа Соболь подала жалобу в МГИК после того, как ей отказали в регистрации из-за недопустимого количества брака в собранных подписях.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине
Прохожие обнаружили на обочине дороги в Казани годовалую девочку, сообщили в управлении МВД по Казани.
Обновлено в 14:00
Политика
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Авто
В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров
Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21
Автоспорт
Даниил Квят: Условия на трассе были весьма экстремальными
Условия на трассе сегодня были весьма экстремальными, – цитирует россиянина пресс-служба Toro Rosso.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Неизвестные напали с ножами на футболистов лондонского «Арсенала»
Защитник лондонского «Арсенала» босниец Сеад Колашинац помог своему партнёру по клубу. немецкому полузащитнику Месуту Озилу, отбиться от вооруженных грабителей.
Обновлено в 06:22
Политика
Зеленский встретился с Волкером
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Обновлено в 08:22
Политика
Трамп не винит Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских систем С-400.
Обновлено в 16:39
Экономика
«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банке
«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.
Обновлено в 08:51
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Общество
Родственники 108-летней британки рассказали секрет её долголетия
Близкие женщины рассказали, в чём заключается секрет её долголетия, передаёт РИА Новости со ссылкой на North Wales Live.
Обновлено в 16:14
Политика
МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве
Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Экономика
Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 3,57% - до $37,04 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 23:12 мск.
Обновлено в 16:44
Политика
ЦИК Украины объявил результаты выборов в Раду
Обновлено в 02:52
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Кино
В прокат вышел американский фильм с участием Радимова
Обновлено в 08:39
Футбол
СМИ: Шюррле согласился на переход в «Спартак»
Обновлено в 16:05
Футбол
Ван Дейк и Азар украсят обложку FIFA 20
В EA Sports остановились на полузащитнике "Реала" Эдене Азаре, изображение которого украсит стандартное издание симулятора, а также защитнике "Ливерпуля" Виргиле ван Дейке – ему доверили обложку издания Champions Edition.
Обновлено в 13:49
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Политика
Трамп заявил, что основания враждовать с Россией у США отсутствуют
Основания враждовать с Россией у Соединенных Штатов отсутствуют.
Обновлено в 17:08
Космос
НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС
Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
Обновлено 24 июля в 18:04
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 16:42