Футбол

«Спартак» и ЦСКА интересуются нападающим «Интера»Евро-футбол.ру 17:05

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"Спартак" составит конкуренцию ЦСКА в борьбе за форварда "Интера" Джордже Пушкаша. По информации Salernotizie.it, 23-летним нападающим интересуются оба клуба, в то время как ранее сообщалось только об интересе со стороны ЦСКА.
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Источник: «Спартак» и ЦСКА интересуются Пушкашем

Спорт-Экспресс16:17

«Спартак» и ЦСКА интересуются нападающим «Интера»

Евро-футбол.ру17:05

Состав «Спартака» может пополниться форвардом «Интера»

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Состав «Спартака» может пополниться форвардом «Интера»

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«Спартак» и ЦСКА инетерсуются форвардом «Интера» Пушкашем

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