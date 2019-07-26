Футбол
«Спартак» и ЦСКА интересуются нападающим «Интера»Евро-футбол.ру 17:05
"Спартак" составит конкуренцию ЦСКА в борьбе за форварда "Интера" Джордже Пушкаша. По информации Salernotizie.it, 23-летним нападающим интересуются оба клуба, в то время как ранее сообщалось только об интересе со стороны ЦСКА.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:55, Вашингтон
Футбол
Оскар заявил, что провел переговоры с «Миланом» и «Интером»
Полузащитник китайского клуба "Шанхай СИПГ" Оскар заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 13:59
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
Общество
В Бельгии побит температурный рекорд
В Бельгии зафиксирована рекордно высокая температура. Столбик термометра поднялся до отметки 38,9 градуса по Цельсию, сообщает РИА Новости.
Обновлено 24 июля в 11:09
Политика
Голикова рассказала о дефиците врачей в первичном звене
«Основная часть людей, основная часть населения, миллионы людей идут, прежде всего, в первичное звено здравоохранения – в районные поликлиники, кстати говоря, в межрайонные поликлиники и больницы», - подчеркнул в ходе встречи глава государства.
Обновлено в 04:25
Политика
Трамп не увидел причин враждовать с Россией
Что касается расследования о «российском вмешательстве» в выборы, то спецпрокурору Роберту Мюллеру не удалось найти связь Трампа с Москвой, однако 24 июля он бездоказательно обвинил Россию в намерении вмешаться в американский избирательный процесс, в том числе во время выборов 2020 года.
Обновлено в 18:10
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено в 14:51
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Общество
Путин подписал закон об увеличении штрафа за незаконные полеты дронов
Президент России подписал закон об увеличении штрафа за нарушение правил использования воздушного пространства.
Обновлено в 11:07
Здоровье
Врачи предупреждают: Тянет в сон среди дня? Это опасный симптом!
Если же был полноценный 7-8 часовой сон, а человек и днем начинает засыпать, и так происходит постоянно, это может быть признаком серьезных нарушений.
Обновлено в 18:00
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Политика
Российские моряки с задержанного Украиной танкера прилетели в Москву
В Москву из Кишинева прилетел самолет, на борту которого находились моряки с российского танкера, задержанного ранее Службой безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 01:05
Общество
Российские дипломаты посетили в тюрьме США Ярошенко и Осипову
Представители генконсульства России в Нью-Йорке посетили в четверг россиян Константина Ярошенко и Богдану Осипову, отбывающих наказания в тюрьме "Данбери" (штат Коннектикут).
Обновлено в 11:02
Энергетика
Контроль качества нефти в РФ изменит тарифы компаний на её прокачку
Министр энергетики России Александр Новак согласился с тем, что дополнительные затраты на ужесточение контроля за качеством нефти должны быть включены в тарифы компаний на её прокачку.
Обновлено в 11:22
Политика
Трамп пригрозил ответить на «глупость» Макрона с цифровыми налогами
Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ответить на «глупость» президента Франции Эммануэля Макрона, который решил ввести «цифровой налог» в сторону американских интернет-организаций.
Обновлено в 15:52
Наука
Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии
Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено вчера в 04:28
Здоровье
ВОЗ призвала помочь курящим людям отказаться от их пагубной привычки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства оказывать поддержку и помощь курящим людям, желающим отказаться от табака.
Обновлено в 14:06
Футбол
Агент футболиста «АЗ Алкмар» оценил переход клиента в «Спартак»
Нидерландский полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тил намерен перейти в московский «Спартак».
Обновлено в 12:34
Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»
Обновлено в 16:51
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Озил и Колашинац подверглись вооружённому нападению
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Генеральный директор «Уфы»: «Заболотный хочет играть у нас»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о переговорах по трансферу нападающего «Зенита» Антона Заболотного.
Обновлено в 02:50
Политика
ЦИК Украины нашел нарушения у партии Саакашвили
Центральная избирательная комиссия Украины нашла нарушения в промежуточных финансовых отчетах четырех политических партий, в числе которых партия Михаила Саакашвили, и обратилась в национальное агентство по предотвращению коррупции, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
Обновлено в 16:55
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Экономика
Депутат допустил причисление к значимым ресурсам мобильных операторов
Разработчик законопроекта об ограничении контроля иностранцев над значимыми сайтами, депутат Антон Горелкин не исключил, что действие документа может быть распространено на крупнейших операторов сотовой связи.
Обновлено в 12:35
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Во Франции представили космическую оборонную стратегию страны
Министр обороны Франции Флоранс Парли в четверг представила космическую оборонную стратегию страны, сообщив о создании главного космического управления в Тулузе и выделении дополнительных 700 миллионов евро в рамках закона о военном планировании защиты французских спутников.
Обновлено вчера в 08:54
Финансы
Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п. п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09