Футбол
«Спартак» и ЦСКА интересуются форвардом «Интера»Sport.ru 18:59
23-летний нападающий итальянского "Интера" Джордже Пушкаш может покинуть Милан и трудоустроиться в России, сообщает в пятницу, 26-го июля, популярный портал Salernonotizie. В услугах румынского футболиста заинтересованы столичные ЦСКА и "Спартак", - утверждает источник.
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