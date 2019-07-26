Футбол

«Спартак» и ЦСКА интересуются форвардом «Интера»Sport.ru 18:59

23-летний нападающий итальянского "Интера" Джордже Пушкаш может покинуть Милан и трудоустроиться в России, сообщает в пятницу, 26-го июля, популярный портал Salernonotizie. В услугах румынского футболиста заинтересованы столичные ЦСКА и "Спартак", - утверждает источник.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» и ЦСКА интересуются форвардом «Интера»

Sport.ru18:59

«Спартак» вступил в борьбу с ЦСКА за форварда «Интера»

Soccer.ru18:31

Источник: «Спартак» и ЦСКА интересуются Пушкашем

Спорт-Экспресс16:17

«Спартак» и ЦСКА интересуются нападающим «Интера»

Евро-футбол.ру17:05

Состав «Спартака» может пополниться форвардом «Интера»

Sportbox.RU16:54

Состав «Спартака» может пополниться форвардом «Интера»

Матч ТВ16:54

«Спартак» и ЦСКА инетерсуются форвардом «Интера» Пушкашем

Чемпионат17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:24, Вашингтон
Политика

Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой

Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:46
Происшествия

Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей

В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Семь человек госпитализировано после ДТП в Канаде

В результате ДТП пострадали семеро человек, состояние одного из них оценивается как критическое, еще двое находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 14:39
Здоровье

Врач рассказала о последствиях употребления алкоголя для организма

Кардиолог Елена Прошина рассказала о влиянии алкоголя на здоровье.
Обновлено в 13:18
Политика

В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию

Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено в 16:06
Общество

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Здоровье

Девушку из Дубны с неизлечимой болезнью признали инвалидом после публикации RT

Ранее девушка с болезнью Крона, вынужденная передвигаться на костылях, лишилась статуса инвалида после достижения совершеннолетия и потеряла возможность получать бесплатные лекарства.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 17:45
Политика

Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21

Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Футбол

Адвокаты Беккенбауэра сообщили о сильном ухудшении здоровья легендарного футболиста

В справке, предоставленной адвокатами Беккенбауэра, утверждается, что «Кайзер Франц» не может дать показания, поскольку любые переживания могут поставить под угрозу жизнь легендарного футболиста.
Обновлено в 17:27
Политика

Трамп рассказал о кондиционировании в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о кондиционировании в Белом доме.
Обновлено в 20:08
Общество

Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Обновлено в 13:06
Политика

МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT

МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 13:58
Космос

Маск показал видео пробного «прыжка» корабля Starship

Илон Маск в одной из соцсетей опубликовал видеозапись, на которой продемонстрирован прототип проекта ракеты-носителя и космического корабля нового поколения, поднимающегося над землёй на 20 метров.
Обновлено в 05:52
Политика

Лавров примет участие в министерской встрече БРИКС в Рио-де-Жанейро

Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Накануне Дня ВМФ Андрей Чибис вручил награды воинам-североморцам

Андрей Чибис и Александр Моисеев поблагодарили моряков за их службу и вручили государственные награды.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Обновлено в 14:16
Политика

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено в 13:02
Финансы

Продажа акций может принести «Газпрому» около $555 млн прибыли

Сегодня Газпром объявил цену размещения своих 2,9% квази-казначейских акций, составляющую 200,5 руб. (3,17 долл.) за акцию.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Ормузский пролив предлагают сделать зоной особого риска

Международный морской профсоюз Nautilus International предлагает включить Ормузский пролив в зону с высоким риском военных действий, сообщает Российский профессиональный союз моряков (РПСМ).
Обновлено в 19:50
Политика

В России могут запретить иностранцам владеть важными IT-компаниями

В Государственную думу внесён законопроект о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:30
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Кино

Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon

Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
Обновлено в 02:59
Общество

Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»

Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Политика

Трамп не увидел причин враждовать с Россией

Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Обновлено в 17:48
Происшествия

Под Павловском вечером встали электрички

Несколько электричек из Петербурга встали на путях вечером в пятницу, 26 июля. Пассажиры сидели в вагонах на жаре уже около получаса.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы

Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено в 08:06
Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Обновлено в 14:51
Баскетбол

Уэстбрук восстановится к началу предсезонной подготовки

Новичок "Хьюстона" Расселл Уэстбрук вернется в строй к тренировочному лагерю, сообщает Clutch Points.
Обновлено в 18:54
ещё по теме
Георге Пушкаш
Румынский футболист
Румынский футболист, нападающий клуба «Палермо» и сборной Румынии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное