Футбол
«Спартак» и ЦСКА интересуются Габбьядини
«Спартак» и ЦСКА интересуются ГаббьядиниSoccer.ru00:23
Форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьядини в январе может переехать в Россию. Сообщается, что 27-летним итальянцем интересуются ЦСКА и «Спартак».
Soccer.ru00:23
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 07:42, Ашберн
Футбол
Глушаков назвал свою жену игрушкой, которой кто-то управляет
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков обвинил свою жену Дарью в предательстве.
Обновлено в 07:13
Футбол
ЧМ-2018 посмотрели рекордные 3,5 миллиарда человек
309,7 миллиона зрителей следили за турниром на цифровых платформах, в общественных местах, в барах и ресторанах, увеличив общую аудиторию на 9,5%. Финал ЧМ вживую посмотрели 1,12 миллиарда человек по всему миру.
Обновлено в 04:15
Футбол
Полузащитник «Реала» Асенсио пропустит три недели из-за травмы
Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио пропустит ближайшие три недели из-за травмы.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Квинси Промес задержан за вождение в нетрезвом виде
Атакующий полузащитник и нападающий испанского футбольного клуба "Севильи" Квинси Промес был задержан полицией города Марбелья за вождение в нетрезвом виде.
Обновлено в 02:19
Футбол
Глава УЕФА Чеферин оценил вклад Мутко в развитие российского футбола
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал вклад Виталия Мутко в развитие футбола в России после того, как он в среду, 19 декабря, ушел с поста президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 06:18
Футбол
Новичок «Спартака» заявил, что без раздумий согласился на переход
Новичок "Спартака" бразильский защитник Айртон Лукас заявил, что без раздумий согласился на переход в московский футбольный клуб.
Обновлено в 06:29
Футбол
Неймару предоставлен досрочный отпуск
Форварду был предоставлен досрочный отпуск из-за проблем с мышцами.
Обновлено в 01:50
Футбол
Артем Дзюба заявил, что Роберто Манчини – это не тренер
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своих впечатлениях времен Роберто Манчини, сообщает «Спорт Экспресс».
Обновлено в 02:50
Футбол
«Копенгаген» объявил о подписании контракта с экс-защитником «МЮ»
Датский клуб «Копенгаген» объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Гильермо Варелой. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:49
Футбол
Сульшер: долго не раздумывал перед переходом в МЮ
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что долго не раздумывал перед переходом в клуб.
Обновлено в 06:42
Футбол
Манджукич продлит контракт с «Ювентусом» в январе-феврале
В ближайшее время стороны проведут переговоры, а новый контракт будет подписан в январе-феврале, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 06:13
Футбол
Бюттнер: Слуцкий — лучший тренер, который только мог быть у «Витесса»
Защитник «Витесса» Александер Бюттнер поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
Обновлено в 04:15
Футбол
Видаль: «Был раздражен, когда не играл в „Барселоне“»
Футболисты всегда хотят играть и быть важной частью команды. Я пришел, чтобы внести свой вклад, а не создавать проблемы.
Обновлено в 06:46
Футбол
«Челси» возобновил интерес к Игуаину
Испытывающий нужду в забивном нападающем «Челси» возобновил интерес к форварду «Милана» Гонсало Игуаину.
Обновлено в 03:32
Футбол
Кто лишний в «Спартаке», и как это исправить?
У «Спартака» масса проблем, но чисто футбольные связаны с переоцененностью и низким уровнем части игроков основы.
Обновлено в 07:30