Футбол

«Спартак» и ЦСКА интересуются Габбьядини
Soccer.ru
00:23

Форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьядини в январе может переехать в Россию. Сообщается, что 27-летним итальянцем интересуются ЦСКА и «Спартак».
Soccer.ru00:23

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Агент Габбьядини: «Никаких переговоров со „Спартаком“ и ЦСКА мы не ведем»

Матч ТВ05:35

Агент: «ЦСКА и „Спартак“ интересуются Габбьядини? Ничего об этом не знаю»

Спорт-Экспресс05:35

Агент Габбьядини: «Никаких переговоров со „Спартаком“ и ЦСКА мы не ведем»

Sportbox.RU05:35

Агент игрока «Саутгемптона»: с ЦСКА и «Спартаком» переговоров не было

Газета.Ru03:07

Агент Габбьядини: ничего не знаю об интересе «Спартака» и ЦСКА, переговоров нет

Чемпионат02:17

«Спартак» с ЦСКА рубятся за экс-игрока «Юве», а сын Жириновского хочет возглавить РФС

Советский спорт01:49

Габбиадини интересен ЦСКА и «Спартаку», «Монако» хочет Фабрегаса. Трансферы и слухи дня

Sport24.ru04:30
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Футбол

Глушаков назвал свою жену игрушкой, которой кто-то управляет

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Полузащитник «Реала» Асенсио пропустит три недели из-за травмы

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Происшествия

Квинси Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

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Глава УЕФА Чеферин оценил вклад Мутко в развитие российского футбола

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Футбол

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Артем Дзюба заявил, что Роберто Манчини – это не тренер

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своих впечатлениях времен Роберто Манчини, сообщает «Спорт Экспресс».
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Датский клуб «Копенгаген» объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Гильермо Варелой. Об этом сообщается на сайте клуба.
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Сульшер: долго не раздумывал перед переходом в МЮ

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что долго не раздумывал перед переходом в клуб.
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Футбол

Манджукич продлит контракт с «Ювентусом» в январе-феврале

В ближайшее время стороны проведут переговоры, а новый контракт будет подписан в январе-феврале, сообщает Tuttosport.
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Бюттнер: Слуцкий — лучший тренер, который только мог быть у «Витесса»

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«Челси» возобновил интерес к Игуаину

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Кто лишний в «Спартаке», и как это исправить?

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Маноло Габбьядини
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба английской Премьер-лиги «Саутгемптон» и национальной сборной Италии.
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