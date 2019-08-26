Футбол

RT на русскомRT на русскомУЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага»

Итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой рассудит ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и португальской «Брагой». Как сообщает пресс-служба московского клуба, помощниками 38-летнего Массы назначены Фабиано Прети и Стефано Алассио.
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Итальянец Давиде Масса будет судить матч «Спартак» — «Брага»

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Итальянец Масса рассудит ответный матч квалификации ЛЕ между ФК «Спартак» и «Брагой»

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