Футбол
«Спартак» готовится к «Ростову»Bobsoccer вчера в 06:22
«Спартак» ожидают два гостевых матча подряд. Сначала игра в Ростове, а затем – против «Тамбова».
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено в 14:35
Происшествия
Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе
Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Обновлено в 14:50
Экономика
Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России
Исследование агентства АКРА было опубликовано накануне под заголовком «Как избежать ипотечного кризиса в России».
Обновлено в 09:53
Футбол
Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций
Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну поделился мнением: экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не хотели травить британские спецслужбы, кому-то в Лондоне нужен был повод для создания международной напряженности.
Обновлено в 17:21
Футбол
Защитник ФК «Уфа» обзвонил активных болельщиков клуба
Защитник футбольного клуба «Уфа» Данил Круговой позвонил нескольким активным болельщикам, которые в прошлом сезоне приобретали абонементы на игры — он попросил поддержать команду и в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:48
Игры
Cоучредитель Blizzard Entertainment покинул компанию
Сооснователь Blizzard Entertainment Фрэнк Пирс покинул компанию после 28 лет работы.
Обновлено в 17:30
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
Обновлено в 15:10
Кино
Звезда «Шерлока»: самые громкие романы Бенедикта Камбербэтча
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
Медведев призвал развивать рынок арендного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что необходимо развивать рынок аренды жилья.
Обновлено в 04:20
Религия
Патриарх Кирилл назначил первого викария
Обновлено в 12:57
Авто
Петербургские автозаводы увеличили выпуск машин
За первые шесть месяцев текущего года с конвейеров автозаводов Петербурга сошли 189,2 тыс. легковых машин.
Обновлено в 10:11
Политика
США ввели новые санкции против официальных лиц Венесуэлы
Напомним, с начала лета Соединённые Штаты уже неоднократно расширяли односторонние санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 10:57
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Теннис
Вихлянцева уступила Корне в четвертьфинале турнира в Лозанне
Обновлено в 11:46
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Лучший стрелок – 2» с Томом Крузом
Трейлер второй части фильма «Лучший стрелок», которая выйдет на экраны спустя 33 года после первой, появился в интернете.
Обновлено в 06:39
Кино
Трейлер экранизации мюзикла «Кошки» провалился в соцсетях
В сети появился официальный трейлер экранизации мюзикла "Кошки" с Тейлор Свифт в главной роли.
Обновлено в 16:06
Политика
Путин запустил в Магнитогорске агломерационную фабрику ММК
Президент России Владимир Путин дал старт работе агломерационной фабрики №5 Магнитогорского металлургического комбината.
Обновлено в 13:02
Общество
Росстандарт отправил ГОСТ на фотосессии для младенцев на доработку
ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных по приказу Росстандарта возвращен на доработку в профильный технический комитет.
Обновлено в 04:44
Футбол
Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и Гризманна
Королевская федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и нападающего Антуана Гризманна после жалобы, которая поступила от «Атлетико».
Обновлено в 16:12
Экономика
«Ростех» впервые выпустит облигации
Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации, которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
Обновлено в 09:34
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
Обновлено в 11:10
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Происшествия
Адвокат рассказал о первом допросе Абызова
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за четыре месяца ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
Росгвардия ликвидировала 20 ячеек террористов на Северном Кавказе
За 2019 год сотрудникам Объединенной группировки войск (сил) совместно с МВД и ФСБ удалось уничтожить на Северном Кавказе 20 ячеек террористов.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Политика
В Дрездене хотят водить туристов по «путинским местам»
Экскурсии по «путинским местам» могут быть организованы в Германии. Об этом задумались в департаменте по туризму Дрездена.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Появилось видео, как пассажиры эвакуируются из самолета в Шереметьево
В Сети появилось видео, как пассажиры лайнера Москва-Ереван эвакуируются из самолета.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Роза Сябитова пообещала подобрать Ирине Шейк олигарха из Подмосковья
Два месяца назад общественность потрясла новость о распаде одной из самых красивых пар Голливуда — Ирины Шейк и Брэдли Купера.
Обновлено в 03:57