Футбол

«Спартак» готовится к «Ростову»Bobsoccer вчера в 06:22

Ростов — Спартак
завтра
в 14:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
«Спартак» ожидают два гостевых матча подряд. Сначала игра в Ростове, а затем – против «Тамбова».
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Онлайн-трансляция матча РПЛ «Ростов» - «Спартак»

Российская газета17:05

Виктор САМОХИН: В Ростове забьет вернувшийся в «Спартак» Бакаев. Помню его по академии

Спорт уик-энд07:05

«Спартак» прибыл в Ростов-на-Дону

Евро-футбол.ру14:12

«Спартак» прилетел в Ростов-на-Дону. Фото

Спорт-Экспресс13:45

«Ростов» — «Спартак» М, 20 июля 2019, прогноз на матч 2-го тура РПЛ

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Валерий Кечинов: «Не удивлюсь, если „Ростов“ обыграет „Спартак“»

Sportbox.RU10:36

Ростов - Спартак 20 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Комсомольская правда17:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
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Иран заявил о захвате британского танкера

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Экономика

Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России

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Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций

Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
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Игры

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Обновлено в 17:30
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
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Кино

Звезда «Шерлока»: самые громкие романы Бенедикта Камбербэтча

Обновлено вчера в 19:25
Политика

Гендиректора «Рустави 2» уволили

Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика

Медведев призвал развивать рынок арендного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что необходимо развивать рынок аренды жилья.
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Религия

Патриарх Кирилл назначил первого викария

Обновлено в 12:57
Авто

Петербургские автозаводы увеличили выпуск машин

За первые шесть месяцев текущего года с конвейеров автозаводов Петербурга сошли 189,2 тыс. легковых машин.
Обновлено в 10:11
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СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
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Трейлер второй части фильма «Лучший стрелок», которая выйдет на экраны спустя 33 года после первой, появился в интернете.
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Кино

Трейлер экранизации мюзикла «Кошки» провалился в соцсетях

В сети появился официальный трейлер экранизации мюзикла "Кошки" с Тейлор Свифт в главной роли.
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Путин запустил в Магнитогорске агломерационную фабрику ММК

Президент России Владимир Путин дал старт работе агломерационной фабрики №5 Магнитогорского металлургического комбината.
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Росстандарт отправил ГОСТ на фотосессии для младенцев на доработку

ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных по приказу Росстандарта возвращен на доработку в профильный технический комитет.
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Футбол

Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и Гризманна

Королевская федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и нападающего Антуана Гризманна после жалобы, которая поступила от «Атлетико».
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«Ростех» впервые выпустит облигации

Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации, которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
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Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс

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Происшествия

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Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за четыре месяца ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
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Росгвардия ликвидировала 20 ячеек террористов на Северном Кавказе

За 2019 год сотрудникам Объединенной группировки войск (сил) совместно с МВД и ФСБ удалось уничтожить на Северном Кавказе 20 ячеек террористов.
Обновлено в 12:50
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В Дрездене хотят водить туристов по «путинским местам»

Экскурсии по «путинским местам» могут быть организованы в Германии. Об этом задумались в департаменте по туризму Дрездена.
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Роза Сябитова пообещала подобрать Ирине Шейк олигарха из Подмосковья

Два месяца назад общественность потрясла новость о распаде одной из самых красивых пар Голливуда — Ирины Шейк и Брэдли Купера.
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