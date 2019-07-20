Футбол

«Спартак» готовится к «Ростову»Bobsoccer 18 июля в 06:22

Ростов — Спартак
сегодня
в 14:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
«Спартак» ожидают два гостевых матча подряд. Сначала игра в Ростове, а затем – против «Тамбова».
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