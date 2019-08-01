Футбол
«Спартак» дозаявил на сезон двух воспитанников «Зенита»Евро-футбол.ру 10:11
Оба игрока являются воспитанниками "Зенита". В предстоящем туре РПЛ "Спартак" сыграет с московским "Динамо".
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Экономика
«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»
В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.
Обновлено в 11:39
Политика
Порошенко сообщил о своем личном вкладе в минские соглашения
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично писал текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 08:25
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Названа причина лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 02:50
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Энергетика
«Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекорда
За семь месяцев 2019 года, с января по июль, «Газпром» добыл 294,5 млрд куб. м газа.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии
В постпредстве России добавили, что возникает вопрос, имел ли Генсек ООН полномочия для организации такого расследования.
Обновлено в 11:55
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Общество
В Думе объяснили ужесточение Финляндией визовых требований для россиян
Финляндия идет на ужесточение визовых требований к россиянам под давлением Евросоюза.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Украинский беспилотник нанес удар по позициям ДНР, есть пострадавшие
Как сообщает управление Народной милиции ДНР, украинские силовики с помощью беспилотника сбросили гранаты ВОГ-17 в районе села Октябрь.
Обновлено в 12:10
Футбол
Стал известен стартовый состав тульского «Арсенала» на матч с «Нефтчи»
Опубликованы стартовые составы "Арсенала" и "Нефтчи" на матч второго квалификационного раунда Лиги.
Обновлено в 12:05
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Наука
В природе осталось меньше 19 калифорнийских морских свиней
По состоянию на август 2018 года в мире оставалось меньше девятнадцати калифорнийских морских свиней (диапазон от шести до 19 особей), сообщается в Royal Society Open Science.
Обновлено в 09:51
Здоровье
В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 11:41
Здоровье
Медики рассказали о болезнях, при которых купание противопоказано
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин назвал болезни, при которых купание противопоказано.
Обновлено в 12:10
Гаджеты
Lenovo представила в России пять смартфонов
Lenovo официально вернулась в Россию с пятью новыми смартфонами, которые были представлены в Москве на специальном мероприятии компанией Mobilidi, официальным дистрибьютором в РФ.
Обновлено в 11:39
Футбол
Шюррле рассказал о причинах перехода в «Спартак»
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского показала живот
Мария Хворостовская опубликовала фотографию, на которой показывает большой живот. О поле будущего ребенка она пока ничего не сообщает.
Обновлено в 11:10
Технологии
Минкомсвязи заказывает рекламу электронных госуслуг на полмиллиарда
Минкомсвязи полагает, что в результате работы, которую проведет подрядчик, вырастет количество граждан, которые пользуются электронными госуслугами, в частности, через мобильное приложение.
Обновлено в 10:44
Политика
Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Общество
В российском регионе задумались о введении налога на бездетность
Башкирия может ввести налог на бездетность для повышения рождаемости в регионе.
Обновлено в 09:21
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено вчера в 08:11
Путешествия
Новый короткий номер для туристов заработал в Москве
Новый короткий номер 122 для гостей Москвы стал работать с 1 августа.
Обновлено в 06:26