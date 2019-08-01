Футбол

«Спартак» дозаявил на сезон двух воспитанников «Зенита»Евро-футбол.ру вчера в 10:11

Спартак — Динамо
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Оба игрока являются воспитанниками "Зенита". В предстоящем туре РПЛ "Спартак" сыграет с московским "Динамо".
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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