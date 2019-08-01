Футбол
«Спартак» дозаявил на сезон двух воспитанников «Зенита»Евро-футбол.ру вчера в 10:11
Оба игрока являются воспитанниками "Зенита". В предстоящем туре РПЛ "Спартак" сыграет с московским "Динамо".
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Авто
Toyota анонсировала новый RAV4 с другим названием и дизайном
Обновлено вчера в 12:12
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Общество
Женщинам Саудовской Аравии разрешили путешествовать самостоятельно
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Дональд Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 07:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Транспорт
ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин
ГИБДД выступила с официальным заявлением, в котором предупредила об аннулировании регистрации автомобилей, чьи владельцы отказались убирать тонировку.
Обновлено в 02:28
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В столице Таиланда прогремели пять взрывов
Обновлено в 02:12
Политика
В Совфеде прокомментировали прекращение действия ДРСМД
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT официальное прекращение с 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Грызлов: Киев грубо нарушает перемирие в Донбассе
Грызлов отметил, что боевое применение БПЛА является наступательным действием, соответственно Украина тем самым грубо нарушила действующее с 21 июля соглашение о перемирии в указанном регионе.
Обновлено в 06:35
Музыка
Певицу Кэти Перри обязали выплатить почти $3 млн за плагиат
Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал американскую певицу Кэти Перри и ее соавторов выплатить 2,78 млн долларов штрафа за плагиат при написании песни Dark Horse, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
Здоровье
Названы виды рака с наибольшим числом летальных исходов в России
На втором месте по количеству летальных исходов находится рак легких, на третьем — рак желудка.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).
Обновлено в 04:09
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Политика
МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа
Санкции США против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа не скажутся на его работе по защите национальных интересов Ирана, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД ИРИ.
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие
Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе, заявили в ДНР
Группа украинских диверсантов попыталась проникнуть на территорию ДНР и подорвалась на минах, рассказал заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 06:45
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК
Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста.
Обновлено в 05:35
Политика
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Елена Малышева впервые рассказала о том, как победила рак
На днях 58-летняя звезда впервые заговорила о собственном здоровье и призналась, что три года назад у нее обнаружили онкологию.
Обновлено в 06:18
Политика
Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться»
Экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что киевские власти могут "доиграться" при попытках догнать более сильные экономические державы.
Обновлено в 04:21
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02