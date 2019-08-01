Футбол

«Спартак» дозаявил на сезон двух воспитанников «Зенита»Евро-футбол.ру 10:11

Спартак — Динамо
3 августа
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Оба игрока являются воспитанниками "Зенита". В предстоящем туре РПЛ "Спартак" сыграет с московским "Динамо".
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