Футбол
«Спартак» дозаявил на сезон двух воспитанников «Зенита»Евро-футбол.ру 10:11
Оба игрока являются воспитанниками "Зенита". В предстоящем туре РПЛ "Спартак" сыграет с московским "Динамо".
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:00, Ашберн
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес
В США Rolls-Royce Элизабет Тейлор выставлен на торги за $2 млн
Автомобиль Rolls-Royce, принадлежавший актрисе Элизабет Тейлор (1932-2011 годы), выставлен на торги в Нью-Йорке 6 августа.
Обновлено в 19:28
Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Обновлено в 02:45
Политика
Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Экономика
Какие изменения ждут россиян с августа 2019 года
"Ипотечные каникулы" Закон об "ипотечных каникулах" вступил в силу 31 июля 2019 года.
Обновлено в 03:56
Экономика
РБК узнал о 13 млрд рублей долга Антипинского НПЗ перед трейдерами
Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т был достроен в сентябре 2018 г. До 13 ноября того же года им управлял Дмитрий Мазуров с партнерами, бизнесмен владел предприятием до мая 2019 г. В ноябре прошлого года Антипинский НПЗ перешел под управление Сбербанка, в мае этого года банк в счет долга получил от Мазурова акции Vikay Industrial (80% Антипинского завода).
Обновлено в 13:24
Общество
В Якутии введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 19:03
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Происшествия
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в четверг у побережья Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 14:57
Здоровье
Кировским медикам начнут доплачивать за отказ пациенток от абортов
В Кировской области введут стимулирующую выплату для работников кризисных центров за отказ пациенток от аборта.
Обновлено в 03:02
Политика
Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 16:52
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Волочкова трогательно поздравила парализованного отца с днем рождения
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поздравила с днем рождения своего отца Юрия Федоровича.
Обновлено в 10:39
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено в 18:22
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено в 11:21
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
Обновлено в 14:33
Музыка
Участник группы Rammstein назвал Горбачева героем
Обновлено в 00:56
Происшествия
СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках
Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.
Обновлено в 11:19
Авто
Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей
Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено в 11:36
Общество
Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина
Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено в 14:54
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено в 17:01
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Болтон назвал главу МИД Ирана «ширмой и махинатором»
Представитель Белого дома уверен, что все принципиальные решения в Иране принимает не глава МИД, а руководитель и духовный лидер аятолла Али Хаменеи.
Обновлено в 10:29