Футбол
«Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитникаРоссийская газета 01:58
Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Как сообщает издание De Telegraaf, "Спартак" и голландский клуб достигли соглашения по трансферу футболиста.
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«Спартак» договорился о переходе полузащитника сборной Уругвая за 15 млн евро
Sport24.ruвчера в 19:17
«Спартак» согласовал с ПСВ трансфер хавбека сборной Уругвая Перейро за 15 млн евро💰
Sports.ruвчера в 20:48
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