Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов близок к переходу в московский «Спартак». В настоящий момент стороны обсуждают личный контракт.

с чего всё началось

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