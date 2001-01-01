Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ростова» МирзоваProstoProSport 15:01
Хавбек сборной России Резиуан Мирзов с большой долей вероятности покинет «Ростов» этим летом. Как сообщает «Чемпионат», игрок сборной России ведет переговоры с руководством «Спартака» об условиях личного контракта.
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Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов близок к переходу в московский «Спартак». В настоящий момент стороны обсуждают личный контракт.Чемпионат14:30
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Здоровье
Этот европеец изменил здравоохранение в своей стране. Теперь он спасает Россию
Через несколько лет маленькая компания Buurtzorg изменит всю систему здравоохранения в Голландии, а ее стандарты станут основой для построения новой системы долговременного ухода за пожилыми, элементы которой используются уже в 25 странах.
Обновлено в 17:10
Здоровье
Московские врачи осмотрели более 200 детей Севастополя
По имеющейся информации, в рамках трехдневного визита врачи Морозовской больницы осмотрели более 200 маленьких пациентов с хроническими заболеваниями и тяжелыми диагнозами.
Обновлено в 02:31
Политика
Украина обвинила Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
МИД Украины предъявил Венгрии обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны и призвал чиновников воздержаться от дальнейших поездок в Закарпатье до завершения избирательного процесса.
Обновлено в 11:45
Наука
Специалисты поведали о пользе употребления насекомых в пищу
Ученые отметили, что польза от употребления в пищу насекомых и паукообразных многими недооценивается.
Обновлено в 12:13
Общество
Минтруд прояснил информацию о дополнительном выходном
6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы
Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Политика
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с министром ВС Франции
Министры обсудили перспективы двустороннего взаимодействия по военной линии и проблемы европейской безопасности Глава Минобороны России Сергей Шойгу в понедельник, 15 июля, провел телефонные переговоры с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Обновлено в 14:52
Политика
Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»
Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Экономика
Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
Адвокаты российской гражданки Богданы Осиповой оплатили пошлину для подачи апелляции на решение суда по ее делу, говорится в уведомлении в судебной базе данных.
Обновлено в 18:01
Интернет
В немецких школах запретили Microsoft Office 365
"Лаборатория Касперского" назвала главную мишень хакеров на компьютерах пользователей читайте также Ранее Microsoft хранила данные, собираемые облачными приложениями, в немецком дата-центре.
Обновлено в 10:46
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Технологии
Облачный сервис защитит биометрические данные россиян
Оператор единой биометрической системы «Ростелеком» подтвердил, что разработка облачного сервиса шифрования биометрии завершится до конца текущего года.
Обновлено в 19:38
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Происшествия
На реке Лене в Якутии погибли двое детей
Обновлено в 09:45
Общество
«Администрация города взвалила проблему на плечи родителей и педколлектива». В Кунгуре местные жители провели пикет в защиту прав детей с ОВЗ
По словам заместителя главы администрации города по развитию социальной сферы Юлии Трясциной, в январе этого года на здании, в котором учились 135 детей с ОВЗ, были установлены датчики, по которым следили за состоянием помещений.
Обновлено в 05:23
Политика
Зариф не считает Трампа сторонником войны с Ираном
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что президент США Дональд Трамп не стремится к вооруженному конфликту с республикой, однако подозревает, что такие люди, которые хотят развязать войну, есть в окружении американского лидера.
Обновлено в 20:09
Наука
Магнитный актуатор превратил портрет Ван Гога в «Крик» Мунка
В качестве примера исследователи создали пластину, которая при воздействии магнитного поля поворачивается, благодаря чему изображенный на ней автопортрет Винсента Ван Гога меняется на картину Эдварда Мунка «Крик».
Обновлено в 11:37
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Политика
В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
Конгрессвумен Ильхам Омар заявила, что президент США Дональд Трамп в открытую нарушает основополагающие права человека и настало время для его импичмента.
Обновлено в 18:32
Политика
Стали известны итоги визита грузинской делегации в Россию
Ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что в Госдуму приехала грузинская делегация во главе с депутатом Георгием Ломией.
Обновлено в 12:17
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе
Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Обновлено в 15:30
Политика
Закон о госязыке вступил в силу на Украине
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Политика
США предложат России новый договор по ядерному оружию
Представители Соединенных Штатов заявили, что намерены встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем.
Обновлено в 19:34
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Медики выяснили, что у людей II группы крови риск появления рака желудка намного выше.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам
Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.
Обновлено в 17:53