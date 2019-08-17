Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»Вести.Ru 10:46
25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника. За "Ниццу" он выступает с 2017 года и за это время провел в футболке клуба 77 матчей, став автором одного гола и шести голевых передач. Его действующий контракт рассчитан с "Ниццей" до 2021 года.
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