Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»Вести.Ru 10:46
25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника. За "Ниццу" он выступает с 2017 года и за это время провел в футболке клуба 77 матчей, став автором одного гола и шести голевых передач. Его действующий контракт рассчитан с "Ниццей" до 2021 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
У «Спартака» осталась одна открытая позиция. Красно-белые ждут опорника из Франции
RuNews24.ru14 августа в 08:01
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
Обновлено в 04:28
Баскетбол
Предварительный состав сборной США на ЧМ-2019 сокращен до 13 игроков
На стадии первого группового этапа ЧМ-2019 сборная США сыграет с командами Турции, Японии и Чехии.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Третья за день крупная авария произошла в России
Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
Обновлено в 14:30
Гаджеты
Xiaomi представит новый флагман Mi Mix 4 уже в сентябре
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Перми автобус врезался в здание
В Перми на Новогайвинской улице автобус врезался в здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 09:16
Футбол
Агуэро устроил перепалку с Гвардиолой после своей замены
В центральном матче второго тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" произошёл небольшой конфликт.
Обновлено в 14:16
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено 15 августа в 05:16
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Наука
Велосипедный шлем повышает стремление к риску
Немецкие психологи после проведенного эксперимента сделали вывод, что ношение велосипедного шлема связано с повышенным стремлением к риску в ситуациях, которые вовсе не связаны с управлением велосипеда.
Обновлено в 12:10
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Кабуле прогремел взрыв на свадьбе
Взрыв прогремел в одном из свадебных залов на западе Кабула, сообщается о пострадавших, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя министерства внутренних дел Афганистана.
Обновлено в 15:55
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Полиция спасла более 300 ежей из заточения в США
Американская полиция спасла более 300 ежей и других животных, которых незаконно содержали в заточении в доме городе Ромьюлус, штате Мичиган.
Обновлено в 06:14
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
ЛНР: Украина установила награду за сбитые беспилотники ОБСЕ
ВСУ намерены платить денежные вознаграждения за каждый сбитый беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
Micron начинает серийный выпуск DRAM по нормам 1z нм
Обновлено вчера в 14:23
Общество
Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок
Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Обновленную Windows XP представят в 2020 году
По мнению экспертов, обновленную Windows, которая получит ностальгическое название XP, представят в 2020 году.
Обновлено в 16:00
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, назвавшего позором судейство в матче шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Общество
Росстат выяснил, как поменялся рацион россиян за 40 лет
Обновлено 15 августа в 21:01
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Пожар произошел на шахте в Кузбассе
В Кузбассе в шахте "Грамотеинская" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Обновлено в 15:50
Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Обновлено вчера в 09:20
Авто
83% россиян используют машины не только по назначению
Обновлено в 03:54
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Здоровье
В Крыму создают дополнительные «вакцинальные бригады»
"Бригады будут выезжать в сельские и поселковые амбулатории, чтобы людям не пришлось ехать в центральные больницы", – добавила Листопад.
Обновлено в 06:53
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Общество
В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35