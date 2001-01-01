Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»Вести.Ru 10:46
25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника. За "Ниццу" он выступает с 2017 года и за это время провел в футболке клуба 77 матчей, став автором одного гола и шести голевых передач. Его действующий контракт рассчитан с "Ниццей" до 2021 года.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Происшествия
В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять детей
В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Перми детей оценивается как средней степени тяжести.
Обновлено в 09:48
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Наука
«Рюкзачки» с GPS рассказали о перемещениях желтокрылых ложных вампиров
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие
ЛНР: Украина установила награду за сбитые беспилотники ОБСЕ
ВСУ намерены платить денежные вознаграждения за каждый сбитый беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле
Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Минимальный размер оплаты труда повысят
В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
В Сочи после ливней реки поднялись до опасных отметок
Как сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, наблюдается подъем уровней рек муниципального округа города с достижением опасных отметок (Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста).
Обновлено в 10:02
Футбол
«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов
Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".
Обновлено в 02:34
Общество
На митинг в поддержку полиции Гонконга вышли более 470 тыс. человек
Более 476 тыс. человек собрались в парке Тамар в Гонконге на акцию против насилия, несмотря на сильные ливни, передает China Daily со ссылкой на данные организаторов.
Обновлено в 10:47
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Футбол
Ерохин сыграет с первых минут против «Ахмата»
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призвала женщин верить в свою красоту
Любовь Успенская всегда стремилась выглядеть привлекательно и молодо.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
Обновлено вчера в 03:51
Кино
Режиссер «Тора 4» провел переговоры с Райаном Гослингом
Обновлено в 08:12
Хоккей
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Нефтехимик»
Контрольный матч между двумя командами из Татарстана завершился победой «Ак Барса» над «Нефтехимиком» в овертайме.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Экономика
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов
Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами у берегов Камеруна
Восемь членов экипажа судна «Мармалайта», среди которых трое граждан России, захвачены пиратами у берегов Республики Камерун, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Экономика
Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25%
Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год.
Обновлено в 01:52
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Обновлено в 08:49