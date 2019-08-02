Футбол
«Спартак» договорился о трансфере ТиляРоссийская газета 01:11
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
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«Спартак» договорился с АЗ о переходе Тила. Сумма трансфера составит более €15 млн
Sport24.ruвчера в 17:00
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
Общество
Названы регионы с самым большим числом абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:49
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Уголовное дело возбуждено из-за нападения на полицейских в Сургуте
Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения на полицейских в четверг вечером в Сургуте, сообщили в пятницу ТАСС в региональном следственном управлении СКР.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В столице Таиланда прогремели пять взрывов
Серия взрывов прогремела утром в Бангкоке.
Обновлено в 02:12
Интернет
Apple перестала прослушивать запросы пользователей к Siri
Apple приостанавливает программу по контролю качества Siri.
Обновлено в 02:28
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Политика
Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона
Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона, который подорвет стратегический баланс в мире, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Обновлено в 03:37
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги
Михаил Ефремов, актёр театра и кино и заслуженный артист Российской Федерации, опубликовал в Сети видеообращение к Владимиру Колокольцеву, министру МВД России.
Обновлено вчера в 14:55
Космос
Лекция о химии состоится в зоопарке
В Московском зоопарке 1 августа проведут лекцию «Ветеринарная химия».
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
В Северском районе в ДТП погибли два человека, четверо пострадали
Авария в Краснодарском крае произошла в ночь на второе августа В ДТП с тремя автомобилями в Северском районе погибли два человека, четверо пострадали, авария произошла второго августа около 03:00, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:38
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Пушков: латвийский генерал не удивил угрозами в адрес России
Алексей Пушков прокомментировал заявление латвийского генерала, который решил запугать Россию «мощью» армии Латвии.
Обновлено в 01:56
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Технологии
В карты «Мир» встроят отечественный чип для бесконтактной оплаты
Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала первый чип российского производства для бесконтактных платежей, он будет использоваться в платежной системе «Мир».
Обновлено в 03:00
Общество
В Бурятии вырос уровень воды в реке Селенга
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Первые два Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров
Первые два Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 02:22
Наука
Клыки ядовитых змей помогли создать новую систему доставки лекарств через пластырь с микроиглами
Обновлено в 03:21
Политика
Советник Зеленского: Запрет на российские соцсети не будет отменен
Напомним, что с весны 2017 года в Украине действует запрет на сервис «Яндекс», а также сайты группы Mail.Ru российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Обновлено в 01:17
Гаджеты
Минсвязи не видит возможности для предустановки отечественных мобильных приложений
Игроки рынка не согласны ни с одним обсуждаемым законопроектом о введении обязательной предустановки приложений от отечественных разработчиков на продаваемые в России смартфоны, сообщил заместитель министра связи Михаил Мамонов.
Обновлено 31 июля в 11:42
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37
Авто
Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей
Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено вчера в 11:36
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Армия и оружие
Большая часть сирийской оппозиции согласилась на перемирие в Идлибе
Основная часть делегации вооруженной оппозиции Сирии на переговорах астанинского формата согласилась на перемирии в провинции Идлиб, заявил журналистам директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Мукаш Серикулы.
Обновлено в 03:05