Футбол

«Спартак» договорился о трансфере ТиляРоссийская газета 01:11

"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
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