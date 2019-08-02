Футбол
«Спартак» договорился о трансфере ТиляРоссийская газета 01:11
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
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«Спартак» договорился с АЗ о переходе Тила. Сумма трансфера составит более €15 млн
Sport24.ruвчера в 17:00
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Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
День десантника отметят в Вооруженных силах России
Праздничные концерты и показательные выступления пройдут в России в честь Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Обновлено вчера в 17:03
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Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Культура
Крымчанка выиграла грант на реализацию проекта на форуме «Таврида 5.0»
1 августа в Крыму на закрытии 11 смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса.
Обновлено вчера в 07:33
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
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Общество
Россияне стали меньше доверять телевидению
В последние годы российские граждане стали меньше доверять телевидению и реже его смотреть, а новости предпочитают узнавать из интернета и социальных сетей.
Обновлено вчера в 02:13
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
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Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Политика
МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы
Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Общество
Экс-глава «Билайна» оказался создателем «Uber для видео»
Бывший гендиректор «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Михаил Слободин, в 2017 году объявленный в международный розыск по уголовному делу о даче взяток, несколько месяцев назад был замечен на бизнес-конференции B2B Marketing Expo 2019 в Лондоне.
Обновлено в 02:01
Здоровье
Женщина рассказала о страшных последствиях ношения резинки для волос на запястье
Жительница канадской провинции Британская Колумбия рассказала об опасности ношения резинки для волос на запястье.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Финансы
Рынки отреагировали снижением на решение ФРС по ставке
Торги на российском рынке акций были уже закрыты на момент объявления решения ФРС по ставке, поэтому отыгрывать это событие спекулянты будут в четверг, но и здесь вряд ли стоит ожидать какого-либо позитива.
Обновлено 31 июля в 21:53
Происшествия
В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 70 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Политика
В Минобороны озвучили новые зарплаты контрактников
Как писало «URA.RU», накануне Шойгу подписал указ об установлении ежемесячной 50-процентной надбавки солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту.
Обновлено в 02:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Трамп прокомментировал дебаты демократов
Американский лидер Дональд Трамп оценил прошедшие 31 июля дебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии.
Обновлено вчера в 01:55
Космос
Проживи день настоящего космонавта!
Вам достаточно лишь посетить парк приключений «Космодрайв» в своём собственном городе.С 2 августа вас ждёт познавательное, веселое путешествие в мир космоса, где вы проведете время активно, увлекательно и с пользой для всей семьи.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию компании в России
Акционеры одобрили внесение изменений в устав UC Rusal в соответствии с российским законодательством и принятие нового корпоративного устава с учетом изменений, необходимых для продолжения деятельности компании в качестве международной.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
Пушков: латвийский генерал не удивил угрозами в адрес России
Алексей Пушков прокомментировал заявление латвийского генерала, который решил запугать Россию «мощью» армии Латвии.
Обновлено в 01:56
Футбол
«ПСЖ» лишил Неймара премии в размере €5 млн
"Пари Сен-Жермен" лишил нападающего Неймара премии в размере €5 млн, сообщает UOL.
Обновлено в 01:20
Общество
«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.
Обновлено вчера в 11:28