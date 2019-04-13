Футбол
«Спартак» добыл победу против «Ростова» в матче молодежных командМатч ТВ 08:52
«Ростов» проиграл «Спартаку» в матче 23-го тура молодежного первенства России. Победный и единственный гол в матче забил Данила Прошляков в концовке встречи.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
Общество
Собянин пригласил горожан посетить первую «Московскую музейную неделю»
Мэр столицы Сергей Собянин пригласил горожан посетить первую "Московскую музейную неделю", которая стартует с 15 апреля.
Обновлено в 12:53
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 12:26
Происшествия
Скотланд-Ярд исключил версию теракта при атаке на машину посла Украины
В Лондоне полиция открыла огонь по автомобилю, который намеренно въехал в автомашину посла Украины в Великобритании, сообщает газета The Telegraph.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Политика
Глава Парижского клуба кредиторов высказалась по поводу исключения России
Председатель Парижского клуба кредиторов (Club de Paris) француженка Одиль Рено-Бассо не считает, что России может грозить исключение из клуба, если она реструктурирует долг Венесуэлы в одиночку, за пределами неформального коллектива государств-кредиторов.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 08:03
Футбол
Фернандес: за семь лет в России не видел такого плохого судейства
Удаленный по ходу встречи 23-го тура Российской премьер-лиги защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что за семь лет игры в России не встречался с настолько низким качеством судейства.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Экономика
Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансов
Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.
Обновлено в 09:33
Финансы
В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 году
Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Обновлено в 11:47
Гаджеты
4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено в 07:08
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море
Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 11:36
Технологии
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Политика
Эстония закрыла въезд журналистам ВГТРК за сюжет о «Свидетелях Иеговы»
Власти Эстонии на пять лет запретили въезд в страну журналистам телеканала «Россия 1» Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову за съемки сюжета о запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».
Обновлено в 03:10
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Игры
Мерчендайз: Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября
Пользователь Reddit опубликовал фотографию двух заколок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на задней стороне которых опубликована дата выхода игры — 15 ноября.
Обновлено в 05:25
Футбол
«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в Туле
Обновлено в 08:53
Политика
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Политика
Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10