Футбол

«Спартак» добыл победу против «Ростова» в матче молодежных командМатч ТВ 08:52

Ростов — Спартак
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
«Ростов» проиграл «Спартаку» в матче 23-го тура молодежного первенства России. Победный и единственный гол в матче забил Данила Прошляков в концовке встречи.
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«Спартак» добыл победу против «Ростова» в матче молодежных команд

Sportbox.RU08:52
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
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