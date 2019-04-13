«Спартак» добыл победу против «Ростова» в матче молодежных командМатч ТВ 08:52

«Ростов» проиграл «Спартаку» в матче 23-го тура молодежного первенства России. Победный и единственный гол в матче забил Данила Прошляков в концовке встречи.

«Спартак» добыл победу против «Ростова» в матче молодежных команд

Общество Собянин пригласил горожан посетить первую «Московскую музейную неделю» Мэр столицы Сергей Собянин пригласил горожан посетить первую "Московскую музейную неделю", которая стартует с 15 апреля.

Происшествия Скотланд-Ярд исключил версию теракта при атаке на машину посла Украины В Лондоне полиция открыла огонь по автомобилю, который намеренно въехал в автомашину посла Украины в Великобритании, сообщает газета The Telegraph.

Происшествия Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Политика Глава Парижского клуба кредиторов высказалась по поводу исключения России Председатель Парижского клуба кредиторов (Club de Paris) француженка Одиль Рено-Бассо не считает, что России может грозить исключение из клуба, если она реструктурирует долг Венесуэлы в одиночку, за пределами неформального коллектива государств-кредиторов.

Происшествия Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Футбол Фернандес: за семь лет в России не видел такого плохого судейства Удаленный по ходу встречи 23-го тура Российской премьер-лиги защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что за семь лет игры в России не встречался с настолько низким качеством судейства.

Происшествия Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.

Экономика Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансов Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.

Финансы В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 году Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС.

Гаджеты 4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.

Политика Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Экономика Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.

Армия и оружие МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Технологии Самый большой в мире самолет совершил первый полет В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Политика Эстония закрыла въезд журналистам ВГТРК за сюжет о «Свидетелях Иеговы» Власти Эстонии на пять лет запретили въезд в страну журналистам телеканала «Россия 1» Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову за съемки сюжета о запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Авто Медведев утвердил правила тюнинга авто в России Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Игры Мерчендайз: Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября Пользователь Reddit опубликовал фотографию двух заколок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на задней стороне которых опубликована дата выхода игры — 15 ноября.

Политика Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.

Спорт Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.

Политика Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.

Наука Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.

Происшествия Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.