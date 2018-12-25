Футбол

«Спартак» добавил в галерею лучших снимков года одно фото с Каррерой
Газета.Ru
08:09

Футбольный клуб "Спартак" добавил фото с бывшим главным тренером Массимо Каррерой в галерею лучших снимков уходящего года, сообщает "Советский спорт". В первой публикации фанаты не нашли ни одной фотографии с итальянским специалистом и обрушились с критикой на московский клуб.
Газета.Ru08:09

Подробнее о событии

Массимо Каррера прямо сейчас. Вы скучали по нему?

Спорт-Экспресс09:41

«Спартак» добавил одно фото с Каррерой в галерею из 136 снимков с лучшими моментами года

Sport24.ru07:16

«Спартак» опубликовал галерею с лучшими моментами года. Там нет ни одного фото с Каррерой

Матч ТВ07:29

«Спартак» добавил одно фото с Каррерой в галерею «Лучшие моменты года»

Евро-футбол.ру07:05

«Спартак» добавил в галерею «Лучшие моменты года» одно фото с Каррерой

Чемпионат06:58

«Спартак» добавил фото Карреры в галерею «Лучшие моменты года»

Советский спорт07:35

«Спартак» добавил одно фото с Каррерой в галерею из 136 снимков «Лучшие моменты годы»

Sports.ru06:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Общество

Сенатор Клишас ответил на расследование Навального

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Политика

Медведев расширил санкции против Украины

Ответные санкции Первого ноября Россия в ответ на украинские санкции ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию

В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие

Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год

Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено в 07:35
Политика

В Кремле прокомментировали поездку детей брянских чиновников в Турцию

В Кремле не сомневаются, что благотворительный фонд урегулирует ситуацию вокруг нашумевшей поездки детей брянских чиновников в Турцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом

На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Общество

Глава Клинцов оплатил поездку детей чиновников в Турцию

Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов из собственных средств оплатил поездку детей чиновников в Турцию.
Обновлено в 09:42
Политика

Путин пригласил Лукашенко на предновогодний обед

Президент России Владимир Путин пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на предновогодний обед с целью обсуждения рабочих вопросов, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:45
Спорт

Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

Обновлено в 02:56
Происшествия

В Дагестане при обрушении моста пострадали три человека

В результате инцидента пострадали три человека, которые с различными травмами госпитализированы в местную больницу.
Обновлено в 09:14
Политика

Силуанов заявил о нарушении таможенного режима Белоруссии и России

Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что таможенный режим между Белоруссией и РФ периодически нарушается.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

Обновлено в 02:38
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Политика

Отец Бутиной заявил о многомиллионном долге перед адвокатами

Отец Марии Бутиной рассказал о большом долге перед адвокатами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:41
Авто

Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года

Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Сфотографировать место обрушения сопки в Хабаровском крае не удалось

Ранее в управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что в реку Бурея в 73 километрах от поселка Чекунда обрушилась часть сопки, одна из возможных причин - падение метеорита.
Обновлено вчера в 20:59
Космос

Российская S7 Space планирует построить орбитальный космодром

Частная российская компания S7 Space, входящая в состав S7 Group, объявила о планах по созданию орбитального космодрома.
Обновлено в 04:49
Политика

Медведев назначил Светлану Радионову главой Росприроднадзора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник, 25 декабря, назначил Светлану Радионову руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).
Обновлено в 08:05
Кино

Кевин Спейси сделал первое обращение после обвинения в домогательствах

В ноябре 2017 года, после обвинений в харассменте в отношении Энтони Рэпп, Кевин Спейси решил прекратить на время сниматься в кино и сериалах.
Обновлено в 03:40
Транспорт

Лимит скорости повысят на некоторых федеральных трассах

Обновлено в 00:31
Происшествия

Пациент частной клиники выстрелил во врача в Санкт-Петербурге

Пациент открыл стрельбу по врачу во время приема и, по предварительным данным, совершил самоубийство в частной клинике в Центральном районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте

Обновлено в 07:50
Происшествия

МЧС и ученые не увидели признаков падения метеорита в Хабаровском крае

Ранее в СМИ были обнародованы версии специалистов и ученых, по которым причиной перекрытия реки в Хабаровском крае никак не мог послужить метеорит.
Обновлено в 02:42
Общество

Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина

Несколько федеральных чиновников рассказали The Bell, что получили поздравления от главы «Роснефти» Игоря Сечина в виде корзинок с колбасой.
Обновлено в 06:50
Общество

Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом

Для поздравления депутат снялась на коне и с бокалом шампанского. Она поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку.
Обновлено в 03:45
Экономика

На развитие цифровой экономики потратят 1,8 трлн рублей за пять лет

Более 1,8 трлн рублей будет потрачено в 2019—2024 годах на реализацию национальной программы по развитию цифровой экономики.
Обновлено в 07:19
Политика

Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.
Обновлено вчера в 20:05
Общество

«Яндекс» рассказал о самых популярных покупках перед Новым годом

Обновлено в 05:01
Энергетика

Новак считает, что рынок нефти стабилизируется к лету

Рынок нефти стабилизируется к лету в результате сокращения добычи стран - членов ОПЕК и других стран - экспортеров нефти, закрепленного на декабрьской встрече в Вене.
Обновлено в 00:55
Энергетика

Новак: В 2018 году в России добыт рекордный объем газа

В 2018 году Российская Федерация добыла рекордные 733 млрд кубометров газа.
Обновлено в 08:38
ещё по теме
Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное