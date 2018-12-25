Футбол

«Спартак» добавил в галерею лучших снимков года одно фото с Каррерой
Газета.Ru
08:09

Футбольный клуб "Спартак" добавил фото с бывшим главным тренером Массимо Каррерой в галерею лучших снимков уходящего года, сообщает "Советский спорт". В первой публикации фанаты не нашли ни одной фотографии с итальянским специалистом и обрушились с критикой на московский клуб.
Газета.Ru08:09

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«Спартак» добавил фото Карреры в галерею «Лучшие моменты года»

Советский спорт07:35

«Спартак» добавил одно фото с Каррерой в галерею из 136 снимков с лучшими моментами года

Sport24.ru07:16

«Спартак» опубликовал сотню лучших фото года. Болельщики не нашли на них Карреру

Спорт-Экспресс07:17

«Спартак» опубликовал галерею с лучшими моментами года. Там нет ни одного фото с Каррерой

Матч ТВ07:29

«Спартак» добавил одно фото с Каррерой в галерею «Лучшие моменты года»

Евро-футбол.ру07:05

«Спартак» добавил в галерею «Лучшие моменты года» одно фото с Каррерой

Чемпионат06:58

«Спартак» добавил одно фото с Каррерой в галерею из 136 снимков «Лучшие моменты годы»

Sports.ru06:29
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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