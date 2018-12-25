Футбол

«Спартак» добавил в галерею «Лучшие моменты года» одно фото с Каррерой
Чемпионат
06:58

После публикации в галерее из 136 снимков не оказалось ни одного фото с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой, который возглавлял команду на протяжении большей части календарного года и покинул её лишь в конце октября.
Чемпионат06:58

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«Спартак» добавил фото Карреры в галерею «Лучшие моменты года»

Советский спорт07:35

«Спартак» добавил одно фото с Каррерой в галерею из 136 снимков «Лучшие моменты годы»

Sports.ru06:29

«Спартак» опубликовал сотню лучших фото года. Болельщики не нашли на них Карреру

Спорт-Экспресс07:17

«Спартак» добавил одно фото с Каррерой в галерею «Лучшие моменты года»

Евро-футбол.ру07:05

«Спартак» добавил в галерею «Лучшие моменты года» одно фото с Каррерой

Чемпионат06:58

«Спартак» добавил одно фото с Каррерой в галерею из 136 снимков с лучшими моментами года

Sport24.ru07:16

«Спартак» опубликовал галерею с лучшими моментами года. Там нет ни одного фото с Каррерой

Матч ТВ07:29
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Политика

Силуанов назвал итоги встречи Путина и Лукашенко

Силуанов рассказал, что лидеры двух стран во время встречи обсудили в том числе изменения в налоговом законодательстве и совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы.
Обновлено в 12:23
Общество

Сенатор Клишас ответил на расследование Навального

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались почти четыре часа

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию

В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Общество

Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Экономика

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин 25 декабря подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей.
Обновлено в 12:49
Политика

Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять ролик про борт №1

Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300.
Обновлено в 09:51
Происшествия

В дагестанском Буйнакске обрушился мост

В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Политика

Медведев расширил санкции против Украины

Ответные санкции Первого ноября Россия в ответ на украинские санкции ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц.
Обновлено в 07:07
Политика

Военные предприятия Украины попали в список санкций России

Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
Общество

Путин подписал закон о бесплатной любительской рыбалке

Президент Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, в котором закрепляется норма о бесплатном рыболовстве в личных целях на любых водоемах общего пользования, за исключением объектов рыболовных хозяйств.
Обновлено в 12:27
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Политика

Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров ОСК

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров АО «Объединенной судостроительной корпорации», сообщает компания.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Пациент выстрелил во врача и покончил с собой в Петербурге

По информации правоохранителей, мужчина, обратившийся за оказанием помощи в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов в женщину-врача, а потом покончил с собой.
Обновлено в 10:05
Общество

"Как со слухом у мэра?" Кадыров ответил на жалобу маленького блогера

Кадыров опубликовал в сети "ВКонтакте" обращение мальчика, обратив на него внимание главы Грозного Ибрагима Закриева.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-руководителя Росалкогольрегулирования

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Чуяну меру пресечения заочно», — огласила постановление судья.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Юрист: футболисту «Спартака» грозит до 10 лет тюрьмы

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой - жены полузащитника московской "Спартака" Дениса Глушакова, сообщил, что капитану красно-белых грозит до 10 лет тюрьмы, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 12:05
Спорт

Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион Сочи и чемпион мира 2017 года российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:38
Политика

Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале

Обновлено в 10:50
Футбол

Неймар рассчитывает на возвращение в «Барселону»

Обновлено в 11:55
Авто

АВТОВАЗ запустил продажи фургонов LADA Granta

АВТОВАЗ объявляет о старте продаж новой линейки коммерческих автомобилей LADA Granta, которая является неотъемлемой частью нового семейства LADA Granta.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

Обновлено в 02:38
Армия и оружие

Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год

Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено в 07:35
Общество

Мэр Клинцов оплатил расходы на поездку детей чиновников в Турцию

Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов перевёл из собственных средств благотворительному фонду имени Андрея Карлова 450 тыс. рублей, что компенсирует затраты на поездку детей чиновников в турецкий Демре.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Следствие назвало причину крушения Boeing в Индонезии

Следствие пришло к выводу, что причиной катастрофы новейшего самолета Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air в Яванском море в октябре 2018 года могла стать неправильная настройка датчика скорости.
Обновлено в 11:12
Политика

Британцы испугались «рождественского поздравления» Минобороны РФ

Британцы испугались календаря на 2019 год, который Министерство обороны РФ выпустило аккурат на католическое Рождество.
Обновлено в 12:11
Общество

Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское

В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
Обновлено в 06:51
Происшествия

МЧС и ученые не увидели признаков падения метеорита в Хабаровском крае

Ранее в СМИ были обнародованы версии специалистов и ученых, по которым причиной перекрытия реки в Хабаровском крае никак не мог послужить метеорит.
Обновлено в 02:42
Политика

Путин заявил о важности работы с регионами для реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы заявил о важности тесной работы с регионами для реализации национальных проектов, а также выстраивания предметной работы с общественными объединениями, профсоюзами, бизнесом и проведения гражданской экспертизы законодательных инициатив.
Обновлено в 12:24
Политика

Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО

Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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