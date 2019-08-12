Футбол
«Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Ахмат»ProstoProSport вчера в 16:23
«Спартак» победил «Ахмат» в гостевом матче 5-го тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 3:1. Дублем в первом тайме отметился Зелимхан Бакаев, который на этой неделе забил уже четыре мяча.
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В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
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