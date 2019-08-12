«Спартак» победил «Ахмат» в гостевом матче 5-го тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 3:1. Дублем в первом тайме отметился Зелимхан Бакаев, который на этой неделе забил уже четыре мяча.

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Футбол Гендиректор «Ахмата»: «Удаление Мбенга было несправедливым» Два гола были забиты после наших ошибок. Что касается удаления Мбенга, то, на наш взгляд, удаление нашего игрока было несправедливым.

Здоровье В Сербии зарегистрировали возможные вспышки АЧС Четыре возможные вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы в Сербии.

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Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

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Общество В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.

Футбол Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.