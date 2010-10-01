Полузащитник пражской «Славии» Алекс Крал близок к переходу в «Спартак». Московский клуб анонсировал переход 21-летнего чеха, выложив в твиттере ролик, в котором актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров говорит: «Пусть все будет кучеряво». Фраза служит отсылкой к пышной шевелюре Крала.

«Спартак» анонсировал переход Крала: «Пусть все будет кучеряво»

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