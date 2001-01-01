Футбол

«Спартак» – фаворит в борьбе за пятое местоСпорт день за днем вчера в 16:55

Ростов — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 24 апреля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
5′
Джефферсон Фарфан
7′
Джефферсон Фарфан
20′
Алексей Миранчук
Бактиер Зайнутдинов
25′
Алексей Ионов
39′
Александр Гацкан
60′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
68′
Данил Глебов
77′
Арсений Логашов
Константин Плиев
80′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
82′
83′
Джефферсон Фарфан
90′+1′
Гильерме
90′+1′
Джефферсон Фарфан
Эдер
«Анжи», «Уфа», «Динамо», «Крылья Советов» и «Рубин» решат, кто вылетит вместе с «Енисеем», а кто попадет в стыки. Но самая ожесточенная борьба ожидается в борьбе за пятое место.
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«Спартак» – фаворит в борьбе за пятое место

Спорт день за днемвчера в 16:55
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