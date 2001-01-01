«Спартак» – фаворит в борьбе за пятое местоСпорт день за днем вчера в 16:55

«Анжи», «Уфа», «Динамо», «Крылья Советов» и «Рубин» решат, кто вылетит вместе с «Енисеем», а кто попадет в стыки. Но самая ожесточенная борьба ожидается в борьбе за пятое место.

Спорт день за днем

«Спартак» – фаворит в борьбе за пятое место

Спорт день за днем

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