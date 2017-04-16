Футбол

«Спартак» — «Зениту»: «На каждую волну найдется покоритель»Матч ТВ 03:48

Пресс-служба «Спартака» саркастично прокомментировала предстоящий матч 20-го тура чемпионата России против «Зенита». Красно-белые опубликовали видео, в котором серфер в клубной футболке катается по Москве-реке. Ролик называется «На каждую волну найдется покоритель».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«На каждую волну найдется покоритель». «Спартак» уколол «Зенит»

Спорт-Экспресс03:02

«Спартак» — «Зениту»: «На каждую волну найдется покоритель»

Матч ТВ03:48

«Спартак» - перед матчем с «Зенитом»: На каждую волну найдется покоритель

Советский спорт03:43

«На каждую волну найдется покоритель». «Спартак» потроллил «Зенит»

Sport24.ru03:25

«Спартак» перед матчем с «Зенитом» представил видео о покорении волн

Чемпионат04:06

«Спартак» перед игрой с «Зенитом»: «На каждую волну найдется покоритель»

Sports.ru04:40

«С нами сёрфер из России! Это так круто!» Как петербуржец покорил самую опасную волну мира

Фонтанка.Рувчера в 15:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Футбол

Погребняка рассмешило наличие темнокожего футболиста в сборной России

Погребняк выступал за сборную России с 2006 по 2012 год.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал причину смерти певицы

Причиной смерти певицы Юлии Началовой стала остановка сердца после заражения крови.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Премьер Новой Зеландии рассказала о получении «манифеста» стрелка

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что получила «манифест» обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче Брентона Тарранта за девять минут до трагедии.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Родственники погибших в авиакатастрофе россиян прилетели в Эфиопию

Пятеро родственников россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии, прилетели в Аддис-Абебу и уже сдали анализ ДНК, запланирован их вылет на место ЧП, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства.
Обновлено в 04:59
Политика

Евросоюз вновь отказался признать итоги референдума в Крыму

ЕС распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму, подтвердив свою приверженность политике непризнания его итогов и дальнейшего применения санкций против РФ.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Магадане стая бродячих собак напала на ребенка

Стая бродячих собак набросилась и покусала ребенка в городском парке Магадана. Об этом сообщается на сайте областного правительства.
Обновлено в 04:17
Политика

Пушков оценил заявление украинской журналистки о жителях Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки Олеси Медведевой, которая сообщила, что жители Крыма успешно интегрировались в Россию и не тоскуют по Украине.
Обновлено в 04:00
Политика

Климкин не увидел катастрофы в массовом отъезде украинцев за рубеж

Граждане Украины вынуждены покидать страну, чтобы работать за границей.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

В России появятся фрегаты с полусотней ракет «Калибр» на борту

Россия ведет разработку модернизированных фрегатов проекта 22350М, каждый из которых способен стать носителем для 48 крылатых ракет "Калибр".
Обновлено в 04:00
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл Гран-при Австралии

Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем первого этапа сезона - Гран-при Австралии.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Иркутской области при тушении пожара погибли два сотрудника МЧС

Обновлено в 05:38
Происшествия

Reuters узнало детали переговоров пилота Boeing перед крушением

Пилот Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines перед крушением в окрестностях Аддис-Абебы просил у диспетчера разрешения на быстрый подъем.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

В Новой Зеландии закрыли аэропорт из-за подозрительного предмета

Аэропорт новозеландского города Данидин закрыт после обнаружения подозрительного предмета на летном поле, сообщает местное издание Otago Daily Times со ссылкой на полицию.
Обновлено в 05:29
Политика

Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии

Несколько десятков протестующих ворвались в здание сербского телевидения РТС в субботу в ходе массовой антиправительственной акции.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

Жители псковской деревни затравили девочку, написавшую письмо Путину

12-летняя Тася Перчикова из деревни Томсино Псковской области написала письмо Путину с просьбой помочь матери, которая работает в больнице санитаркой в две смены за 12 тыяч рублей.
Обновлено в 05:20
Происшествия

При стрельбе на Западном берегу Иордана пострадали трое израильтян

В результате стрельбы, произошедшей в районе населённого пункта Ариэль на Западном берегу реки Иордан, пострадали три израильтянина.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Лечащий врач Началовой рассказал, что могло привести к смерти певицы

Обновлено в 05:44
Экономика

УВЗ решил поставлять бульдозеры и железнодорожные составы в Сирию

Уралвагонзавод начал продвижение своей дорожно-строительной техники и подвижных железнодорожных составов в Сирию.
Обновлено в 04:00
Спорт

Непряева пропустит гонку на 10 км на этапе КМ в Швеции из-за болезни

Российская лыжница Наталья Непряева из-за болезни не примет участия в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), сообщает NRK.
Обновлено в 05:40
Культура

Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»

Певица Юлия Началова стала третьим умершим участником проекта "Последний герой" за последнее время, отмечается на сайте kp.ru.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В США задержали подозреваемого в убийстве главы мафиозной «семьи»

Подозреваемый в убийстве Франческо Кали, главы влиятельной мафиозной семьи Гамбино, был задержан в США, сообщил представитель полиции Нью-Йорка Дэрмот Ши в Twitter.
Обновлено в 01:57
Политика

Опрос зафиксировал положительное отношение украинцев к русским

Большинство опрошенных украинского телеканала NewsOne заявили о том, что они положительно относятся к русским.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Советника красноярского губернатора отправили под домашний арест

Суд Железнодорожного района Красноярска отправил под домашний арест советника губернатора региона Антона Натарова, задержанного 15 марта по делу о мошенничестве.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Число жертв наводнений в Индонезии возросло до 63

Число погибших в результате наводнений в самой восточной провинции Индонезии Папуа увеличилось до 63, сообщает Xinhua.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

В ВСУ погибших солдат объявляют дезертирами, сообщили в ЛНР

В подразделениях ВСУ в Донбассе запрещаются любые разговоры о боевых и небоевых потерях среди личного состава из-за возможных утечек информации об этом вышестоящему начальству, а погибших солдат зачастую объявляют дезертирами.
Обновлено вчера в 20:29
Политика

Американское СМИ предрекло США банкротство из-за военных расходов

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Под Петербургом двое мужчин и девочка провалились под лед

Обновлено в 04:51
Политика

Противники Порошенко пришли на его встречу с избирателями

Несколько человек проводят акцию против кандидата в президенты Украины Петра Порошенко на его агитационной встрече с избирателями.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Макрон обвинил протестующих французов в попытке уничтожить республику

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты «желтых жилетов», назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику.
Обновлено в 00:08
Футбол

В Москве начались обыски у фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

В Москве с раннего утра как минимум у десяти фанатов "Спартака" и лидеров группировок прошли обыски, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 03:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное