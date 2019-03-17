Футбол

«Спартак» — «Зениту»: «На каждую волну найдется покоритель»Sportbox.RU 03:48

Пресс-служба «Спартака» саркастично прокомментировала предстоящий матч 20-го тура чемпионата России против «Зенита». Красно-белые опубликовали видео, в котором серфер в клубной футболке катается по Москве-реке. Ролик называется «На каждую волну найдется покоритель».
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«Спартак» перед матчем с «Зенитом» представил видео о покорении волн

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«Спартак» — «Зениту»: «На каждую волну найдется покоритель»

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«На каждую волну найдется покоритель». «Спартак» потроллил «Зенит»

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«Спартак» перед игрой с «Зенитом»: «На каждую волну найдется покоритель»

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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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