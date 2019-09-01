Футбол

РИАМОРИАМОФутболисты «Спартака» проиграли «Зениту» на выезде

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
Столичный «Спартак» проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 1:0 в ходе выездного матча восьмого тура чемпионата России по футболу, сейчас в турнирной таблице московская команда занимает шестое место, сообщает Федеральное агентство новостей.
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