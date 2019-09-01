Питерский "Зенит" обыграл на выезде московский "Спартак" в центральном матче 8 тура Российской премьер-лиги. Команда Сергея Семака победила 1:0 благодаря голу Юрия Жиркова и вернулась в лидеры чемпионата.

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

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Финансы ЦБ Китая понизил курс юаня до нового минимума за с марта 2008 года Народный банк Китая понизил в понедельник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за $1.

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