Футбол

«Спартак» – «Зенит». Каррера приехал на «Открытие Арену»Советский спорт 12:45

Отличились капитан Спартака Денис Глушаков (13-я минута), а также хавбек питерского клуба Вильмар Барриос (27). Ранее стало известно, что столичный клуб пригласил Карреру на матч с Зенитом после новости о его приезде в Москву.
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«Спартак» – «Зенит». Каррера приехал на «Открытие Арену»

Советский спорт12:45

«Зенит» выиграл, даже не победив «Спартак». Как это было

Спорт день за днем15:09
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Отец Юлии Началовой рассказал о смерти дочери

Российская певица Юлия Началова умерла из-за абсцесса – гнойного воспаления тканей. Об этом Life Shot рассказал отец певицы Виктор Началов.
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Политика

ЕС вновь заявил о непризнании итогов референдума в Крыму

Евросоюз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму.
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Политика

Болтон допустил участие Китая в переговорах США и РФ по разоружению

Официальный Вашингтон допускает возможность проведения переговоров с Российской Федерацией и Китаем по контролю над вооружениями.
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Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»

Обновлено в 03:20
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Саудовский министр предостерег от новых санкций против России

Возможные новые санкции США против России, если будут приняты, отразятся на всем мире, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.
Обновлено в 13:51
Общество

Американка родила шесть детей за девять минут

В Техасе жительница родила три пары близнецов за девять минут, пишет Hindustantimes.
Обновлено в 13:29
Происшествия

При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали два человека

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Политика

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Политика

Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика США ослабеет со временем, но произойдёт это не в ближайшие десятилетия.
Обновлено в 09:50
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Дворкович считает Глушакова одним из лидеров «Спартака»

Футболисты московского "Спартака" Георгий Джикия, Роман Зобнин и Денис Глушаков остаются лидерами нынешнего "Спартака", считает президент Международной шахматной федерации (FIDE), бывший председатель оргкомитета по проведению в России чемпионата мира Аркадий Дворкович.
Обновлено в 15:38
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Биатлонистка Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМ

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла второе место в масс-старте на 12,5 километра на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).
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Пожар на заводе «Искож» в Хакасии потушили

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Футбол

Хусаинов: на Дзюбе не поставлен 500-процентный пенальти

На Дзюбе не поставлен 500-процентный пенальти.
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«Локомотив» одержал первую победу в серии со СКА

Ярославский "Локомотив" сыграл со СКА в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:31
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Мощный пожар полыхает на «Азовстали» в Мариуполе — видео

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Медведчук оценил планы Порошенко, Тимошенко и Зеленского по Донбассу

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает нереальными планы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
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Ранее синоптики рассказали, когда весна окончательно придет в Москву.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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