Футбол

«Спартак» упустил победу в матче с «Уралом» в Кубке России
Российская газета
13:39

Спартак — Урал
1 – 1
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
13′
Юрий Бавин
Илья Кутепов
21′
Дмитрий Комбаров
40′
Софьян Ханни
48′
53′
Андрей Егорычев
Денис Глушаков
55′
Артем Тимофеев
Ивелин Попов
65′
67′
Владимир Ильин
68′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
Лоренсо Мельгарехо
Педро Роша Невес
71′
Дмитрий Комбаров
Александр Ташаев
81′
85′
Владимир Ильин
Андрей Панюков
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Московский "Спартак" не сумел обыграть "Урал" в первом матче четвертьфинала Кубка страны. "Красно-белые" открыли счет, но победу не удержали - 1:1. Ответная встреча состоится 24 февраля. Напомним: с этого сезона с четвертьфинальной стадии Кубка матчи проходит по схеме "дома - в гостях".
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