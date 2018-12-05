Футбол
«Спартак» упустил победу в матче с «Уралом» в Кубке России
«Спартак» упустил победу в матче с «Уралом» в Кубке РоссииРоссийская газета13:39
|13′
Юрий Бавин
Илья Кутепов
|21′
Дмитрий Комбаров
|40′
Софьян Ханни
|48′
|53′
Андрей Егорычев
Денис Глушаков
|55′
Артем Тимофеев
Ивелин Попов
|65′
|67′
Владимир Ильин
|68′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
Лоренсо Мельгарехо
Педро Роша Невес
|71′
Дмитрий Комбаров
Александр Ташаев
|81′
|85′
Владимир Ильин
Андрей Панюков
|90′+2′
Отман Эль-Кабир
Спартак
|Вратарь
98
|Защитник
14
29
92
|Полузащитник
8
94
|Нападающий
9
12
Урал
|Вратарь
31
|Защитник
3
4
15
27
|Полузащитник
10
14
58
|Нападающий
17
Московский "Спартак" не сумел обыграть "Урал" в первом матче четвертьфинала Кубка страны. "Красно-белые" открыли счет, но победу не удержали - 1:1. Ответная встреча состоится 24 февраля. Напомним: с этого сезона с четвертьфинальной стадии Кубка матчи проходит по схеме "дома - в гостях".
Российская газета13:39
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