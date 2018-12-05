Футбол

Спартак — Урал 1:1
Коммерсантъ
13:24

Спартак — Урал
1 – 1
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
13′
Юрий Бавин
Илья Кутепов
21′
Дмитрий Комбаров
40′
Софьян Ханни
48′
53′
Андрей Егорычев
Денис Глушаков
55′
Артем Тимофеев
Ивелин Попов
65′
67′
Владимир Ильин
68′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
Лоренсо Мельгарехо
Педро Роша Невес
71′
Дмитрий Комбаров
Александр Ташаев
81′
85′
Владимир Ильин
Андрей Панюков
90′+2′
Отман Эль-Кабир
В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Уралом" (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67). Ответный матч состоится в Екатеринбурге 24 февраля 2019 года.
Коммерсантъ13:24

Подробнее о событии

«Спартак» и «Урал» разошлись миром в первом матче 1/4 финала Кубка России

Советский спорт13:24

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче 1/4 финала Кубка России

Soccer.ru13:22

Ильин: почему «Урал» не проигрывает «Спартаку»? Знаем кое-что о нём

Чемпионат14:06

Ильин: «„Урал“ знает, как не проиграть „Спартаку“, но не скажу, пусть будет секретом»

Sport24.ru13:55

Полупустой матч: «Спартак» снова не смог обыграть дома «Урал»

Спорт-Экспресс13:45

Олимп Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» упустил победу над «Уралом», «Локомотив» обыграл «Рубин», «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью

Sports.ru01:35

Кубок России. «Краснодар» сыграет с «Ростовом» и другие матчи 1/4 финала

Sport.ru00:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Футбол

Кокорин и Мамаев встретились в суде

Обновлено в 14:02
Футбол

Валерий Карпин: «Ростов» боялся атаковать в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей (2:2) с «Краснодаром» в рамках первой игры 1/4 финала Кубка России отметил самоотдачу и дисциплину своих футболистов, а также остался доволен результатом встречи.
Обновлено в 14:05
Футбол

«Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" согласовали трансфер полузащитника английского клуба Эдена Азара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:39
Футбол

Жозе Моуринью может снова возглавить мадридский «Реал»

Обновлено в 13:50
Футбол

«Локомотив» сделал Семина и футболистов героями «Джентльменов удачи»

Клуб опубликовал в социальной сети отрывок из фильма "Джентльмены удачи" с фрагментом зимней зарядки главных персонажей киноленты.
Обновлено в 09:27
Футбол

«Сассуоло» обыграл «Катанию» в Кубке Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Сассуоло" выиграл у "Катании" (2:1). В 1/8 финала команда сыграет с "Наполи".
Обновлено в 14:00
Футбол

Газидис стал исполнительным директором «Милана»

Обновлено в 13:40
Футбол

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Обновлено в 13:17
Футбол

Катар опроверг возможность совместного проведения чемпионата мира-2022

Заместитель генерального секретаря оргкомитета чемпионата мира 2022 года Насер аль-Хатер заявил, что Катар не вел переговоры с другими странами о совместном проведении турнира.
Обновлено в 14:05
Футбол

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Обновлено в 13:58
Футбол

«Барселона» хочет купить полузащитника «Ювентуса» за 60 миллионов

Обновлено в 12:59
Футбол

Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

По итогам совместного голосования Российской премьер лиги (РПЛ), «Матч Премьер» и «Матч ТВ» лучшим игроком 16-го тура РПЛ был признан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Обновлено в 10:44
Футбол

Беланов: «Модрич полностью заслужил „Золотой мяч“»

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Игорь Беланов выразил мнение, что хавбек "Реала" Лука Модрич заслуженно получил "Золотой мяч" по итогам 2018 года.
Обновлено в 09:58
Футбол

Маркизио: не жалею об уходе из «Ювентуса»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший за «Ювентус», признался, что не жалеет об уходе из итальянской команды.
Обновлено в 12:08
Футбол

Президент «Лиона» сравнил беспорядки во Франции с военным положением на Украине

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас отметил, что беспорядки во Франции схожи с военным положением на Украине.
Обновлено в 11:30
ещё по теме
Главное