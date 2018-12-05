Футбол
Спартак — Урал 1:1
Спартак — Урал 1:1Коммерсантъ13:24
|13′
Юрий Бавин
Илья Кутепов
|21′
Дмитрий Комбаров
|40′
Софьян Ханни
|48′
|53′
Андрей Егорычев
Денис Глушаков
|55′
Артем Тимофеев
Ивелин Попов
|65′
|67′
Владимир Ильин
|68′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
Лоренсо Мельгарехо
Педро Роша Невес
|71′
Дмитрий Комбаров
Александр Ташаев
|81′
|85′
Владимир Ильин
Андрей Панюков
|90′+2′
Отман Эль-Кабир
Спартак
|Вратарь
98
|Защитник
14
29
92
|Полузащитник
8
94
|Нападающий
9
12
Урал
|Вратарь
31
|Защитник
3
4
15
27
|Полузащитник
10
14
58
|Нападающий
17
В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Уралом" (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67). Ответный матч состоится в Екатеринбурге 24 февраля 2019 года.
Коммерсантъ13:24
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