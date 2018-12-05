Футбол

Спартак — Урал 1:1
Коммерсантъ
13:24

Спартак — Урал
1 – 1
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
13′
Юрий Бавин
Илья Кутепов
21′
Дмитрий Комбаров
40′
Софьян Ханни
48′
53′
Андрей Егорычев
Денис Глушаков
55′
Артем Тимофеев
Ивелин Попов
65′
67′
Владимир Ильин
68′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
Лоренсо Мельгарехо
Педро Роша Невес
71′
Дмитрий Комбаров
Александр Ташаев
81′
85′
Владимир Ильин
Андрей Панюков
90′+2′
Отман Эль-Кабир
В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Уралом" (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67). Ответный матч состоится в Екатеринбурге 24 февраля 2019 года.
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