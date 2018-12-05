Футбол

«Спартак» – «Урал». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
Sports.ru
09:09

Спартак — Урал
сегодня
в 11:30
Кубок России, Четвертьфинал
Москва, Стадион «Спартак»
Спартак
Вратарь
98
Александр Максименко
  
Защитник
14
Георгий Джикия
  
23
Дмитрий Комбаров
  
29
Илья Кутепов
  
92
Николай Рассказов
  
Полузащитник
8
Денис Глушаков
  
25
Лоренсо Мельгарехо
  
40
Артем Тимофеев
  
94
Софьян Ханни
  
Нападающий
9
Зе Луиш
  
12
Луис Адриано
  
Урал
Вратарь
31
Ярослав Годзюр
  
Защитник
3
Вараздат Ароян
  
4
Сергей Брызгалов
  
15
Денис Кулаков
  
27
Михаил Меркулов
  
Полузащитник
10
Эрик Бикфалви
  
14
Юрий Бавин
  
44
Андрей Егорычев
  
58
Отман Эль-Кабир
  
Нападающий
11
Владимир Ильин
  
17
Николай Димитров
  
Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.
Sports.ru09:09

Подробнее о событии

«Спартак» – «Урал»: онлайн трансляция – в 19.30

Спорт-Экспресс10:30

Кубок России. «Рубин» – «Локомотив»: онлайн-трансляция на нашем сайте

Советский спорт08:15

«Спартак» — «Урал»: букмекеры оценили шансы команд в матче Кубка России

Чемпионат07:06

Кубок России, 1/4 финала, Спартак - Урал, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru10:44

«Спартак» – «Урал». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Sports.ru09:09

Кубок России. «Спартак» примет «Урал», «Локо» встретится с «Рубином», а «Краснодар» сыграет с «Ростовом»

Бомбардир.ру01:31

Перезагрузка национального трофея: не пропустите 1/4 Кубка России на каналах семейства «Матч ТВ»

Tricolor TV Magazineвчера в 22:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Футбол

Адвокат подаст апелляцию на продление ареста Мамаева

Обновлено в 10:34
Футбол

Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Обновлено в 10:53
Футбол

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан», сообщает издание Expressen.
Обновлено в 10:58
Футбол

Игорь Беланов: «Модрич полностью заслужил „Золотой мяч“»

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной СССР, обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов считает, что полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич заслужил награду в 2018 году.
Обновлено в 09:58
Футбол

«Реал» договорился с Азаром о переходе летом 2019 года, сообщают СМИ

Мадридский "Реал" согласовал с футболистом лондонского "Челси" Эденом Азаром переход игрока в испанский клуб, трансфер должен состояться летом 2019 года, сообщает As со ссылкой El Partido de la Una de Onda Madrid.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Кайрат» предложит Аршавину работу тренером в академии

Казахстанский "Кайрат" намерен задействовать российского футболиста Андрея Аршавина, завершившего игровую карьеру, в структуре клуба.
Обновлено в 10:32
Футбол

«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет

После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
Обновлено в 08:58
Футбол

Навас хочет покинуть «Реал» в январе

Костариканский вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас намерен покинуть клуб в январе, сообщает Sport.es.
Обновлено в 10:48
Футбол

Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:44
Футбол

Лучшей московской академией назвали школу ЦСКА

Обновлено в 10:02
Футбол

Маркизио: «Не жалею, что сменил „Ювентус“ на „Зенит“»

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио в интервью итальянским СМИ рассказал о том, как принял решение уйти из "Ювентуса".
Обновлено в 10:48
Футбол

Погба потребовал у Моуринью не обвинять его во всех неудачах

По информации The Sun, хавбек призвал португальского специалиста не делать его козлом отпущения, обвиняя его во всех неудачах команды.
Обновлено в 10:22
Футбол

На трех игроков «Рубина» претендуют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»

Обновлено в 08:58
Футбол

Пеле: «В Европе о Мбаппе говорят больше, чем о Неймаре»

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поделился мнением об игре форвардов «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара.
Обновлено в 10:10
Футбол

Президент «Лиона» сравнил обстановку во Франции с военным положением в Харькове

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал перенос матча 17-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» из-за беспорядков в стране.
Обновлено в 09:41
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное