Спартак — Уфа 1:0 (2-й тайм)Все про Спорт ру вчера в 12:40

Джикия провел в составе команды все четыре матча. Поединок «Спартак» - «Уфа» пройдет 12 мая в 16-30 по московскому времени, а трансляция матча доступна по ссылке на портале LiveResult.

Все про Спорт ру

Все про Спорт ру

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