Футбол

Спартак — Уфа 1:0 (2-й тайм)Все про Спорт ру вчера в 12:40

Спартак — Уфа
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
11′
Роман Зобнин
39′
42′
Сильвестр Игбоун
45′+1′
Каталин Карп
Джикия провел в составе команды все четыре матча. Поединок «Спартак» - «Уфа» пройдет 12 мая в 16-30 по московскому времени, а трансляция матча доступна по ссылке на портале LiveResult.
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«Спартак» — «Уфа». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru08:04

Футбол, РПЛ, Спартак - Уфа, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru08:28

Онлайн трансляция матча «Спартак» - «Уфа»

Все про Спорт рувчера в 12:40
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