Футбол
Спартак — Уфа 1:0 (2-й тайм)Все про Спорт ру вчера в 12:40
Зе Луиш
|11′
Роман Зобнин
|39′
|42′
Сильвестр Игбоун
|45′+1′
Каталин Карп
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
56
Гапонов
6
Дантас
88
Ташаев
54
Умяров
11
Фернандо
47
Зобнин
25
Мельгарехо
9
Зе Луиш
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
5
Йокич
56
Круговой
9
Ванек
29
Тилль
8
Карп
7
Сысуев
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Джикия провел в составе команды все четыре матча. Поединок «Спартак» - «Уфа» пройдет 12 мая в 16-30 по московскому времени, а трансляция матча доступна по ссылке на портале LiveResult.
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