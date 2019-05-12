Футбол
Спартак — Уфа 1:0Вести.Ru 11:26
Зе Луиш
|11′
Роман Зобнин
|39′
|42′
Сильвестр Игбоун
|45′+1′
Каталин Карп
|62′
Ондрей Ванек
Андрес Вомбергар
Зе Луиш
Луис Адриано
|71′
|77′
Оливье Тилль
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
|80′
|85′
Боян Йокич
Ловро Бизяк
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
|86′
|90′
Дмитрий Сысуев
Павел Аликин
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
56
Гапонов
6
Дантас
37
Мелкадзе
54
Умяров
11
Фернандо
47
Зобнин
15
Глушенков
12
Адриано
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
11
Бизяк
56
Круговой
32
Вомбергар
29
Тилль
8
Карп
3
Аликин
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Московский "Спартак" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу принимал на домашнем стадионе "Уфу". Команда Олега Кононова сумела добиться победы со счетом 1:0 и переместилась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Спартаковцы отличились на 11-й минуте первого тайма.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» проболталась про беременность
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Политика
Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ
Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали часть тела новорожденного сына
Принц Гарри и Меган Маркл показали новую часть тела своего новорожденного сына. Фото они опубликовали в официальном аккаунте в инстаграме.
Обновлено в 19:24
Общество
Никитский ботанический сад передал сочинскому центру «Сириус» редкие сорта хризантем
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
Первые системы С-350 «Витязь» будут размещены в Сибири
Обновлено в 19:42
Экономика
Рубль берегут: россияне накопили пять миллиардов мелочью
Мелочи хватает В 2018 году, следует из данных Банка России, в обращении находились монеты достоинством в одну копейку на 72,8 млн, пятикопеечные – на 288,5 млн, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 млрд, а 50 копеек – около 3,6 млрд рублей.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Иран призвал США покинуть Ближний Восток
Накануне американские военные перебросили в регион авианосец Arlington и батарею ЗРК Patriot Командующий ВМС Ирана Хоссейн Ханзади заявил, что Соединенные Штаты должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 17:06
Экономика
A&NN миллиардера Александра Мамута «поймала» «единорога» Чубайса
Инвестиционная группа бизнесмена Александра Мамута A&NN оказалась покупателем доли новосибирского производителя углеродных трубок OCSiAl, портфельной компании «Роснано».
Обновлено в 17:00
Политика
В Киеве призвали Зеленского «публично присягнуть» националистам
Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что избранный президент Владимир Зеленский начнет резко терять поддержку украинцев после вступления в должность.
Обновлено в 18:33
Политика
В Раде обвинили Кремль в дискриминации коренных народов России
«Рада призывает ООН, Парламентскую ассамблею Совета Европы, НАТО, ОБСЕ и национальные парламенты государств мира осудить системные нарушения прав коренных народов России», — говорится на сайте фракции Порошенко.
Обновлено в 00:08
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Обновлено в 16:29
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Авто
Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы
Обновлено в 06:59
Общество
На крупнейшую подстанцию Благовещенска придет инновационное оборудование
На энергообъекте, который находится недалеко от города — на Новотроицком шоссе, 6, началась масштабная реконструкция оборудования напряжением 35 кВ. Там, где обычно только трещит высоковольтное оборудование, шумит тяжелая техника — идет демонтаж старого открытого распредустройста (ОРУ).
Обновлено в 18:20
Гаджеты
Huawei построила 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу
Компания решила построить в Берлине 20-этажный дом, который «завернула» в рекламу смартфона Huawei P30 Pro.
Обновлено в 17:08
Политика
Трамп похвастался контролем ситуации в торговых отношениях с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил в своем микроблоге в Твиттере, что ситуация с торговыми отношениями с КНР развивается в интересах Вашингтона.
Обновлено в 18:49
Экономика
Молоко убегает из федеральных сетей
Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено в 17:57
Общество
Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в ЮАР
Обновлено в 18:32
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
The Federalist (США): три распространенных заблуждения об американской армии во Второй мировой войне (The federalist)
Накануне Второй мировой войной армия США была слабой К началу войны вооруженные силы США по своей численности уступали вооруженным силам Португалии.
Обновлено в 17:40
Наука
Ученые создали «умную пижаму» для лечения расстройств сна
Американские ученые Массачусетского университета разработали специальную «умную пижаму», которая поможет справиться с расстройствами сна.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Участница «ДОМа-2» Майя Донцова купила автомобиль за 1,5 миллиона рублей
Покупка обошлась звезде «ДОМа-2» в 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49