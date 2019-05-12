Футбол
Спартак — Уфа 1:0Вести.Ru 11:26
Зе Луиш
|11′
Роман Зобнин
|39′
|42′
Сильвестр Игбоун
|45′+1′
Каталин Карп
|62′
Ондрей Ванек
Андрес Вомбергар
Зе Луиш
Луис Адриано
|71′
|77′
Оливье Тилль
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
|80′
|85′
Боян Йокич
Ловро Бизяк
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
|86′
|90′
Дмитрий Сысуев
Павел Аликин
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
56
Гапонов
6
Дантас
37
Мелкадзе
54
Умяров
11
Фернандо
47
Зобнин
15
Глушенков
12
Адриано
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
11
Бизяк
56
Круговой
32
Вомбергар
29
Тилль
8
Карп
3
Аликин
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Московский "Спартак" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу принимал на домашнем стадионе "Уфу". Команда Олега Кононова сумела добиться победы со счетом 1:0 и переместилась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Спартаковцы отличились на 11-й минуте первого тайма.
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