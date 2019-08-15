Футбол

Спартак — Тун 2:1 (2-й тайм)Российская газета 12:07

Спартак — Тун
2 – 1
2-й тайм
Лига Европы, Квалификация
Москва, Стадион «Спартак»
7′
Штефан Гларнер
Аяз Гулиев
48′
Эсекиэль Понсе
50′
Андре Шюррле
58′
62′
Никки Хавенар
63′
Kenan Fatkic
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
70′
71′
Свен Йосс
Ридж Манси
Стал известен стартовый состав московского "Спартака" на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского "Туна".
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