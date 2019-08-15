Футбол
Спартак — Тун 2:1 (2-й тайм)Российская газета 12:07
|7′
Штефан Гларнер
Аяз Гулиев
|48′
Эсекиэль Понсе
|50′
Андре Шюррле
|58′
|62′
Никки Хавенар
|63′
Kenan Fatkic
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
|70′
|71′
Свен Йосс
Ридж Манси
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
20
Шюррле
7
Гулиев
10
Бакаев
19
Понсе
25
Мельгарехо
1
Фаивре
31
Гларнер
5
Хавенар
34
Суттер
9
Манси
20
Каблан
14
Гелми
10
Штилльхарт
29
Хефти
7
Кастроман
13
Рапп
Тун
Расстановка 4‑4‑2
Стал известен стартовый состав московского "Спартака" на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского "Туна".
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