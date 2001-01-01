Футбол
«Спартак» — «Тун», 15 августа 2019, Лига Европы, онлайн-трансляцияЧемпионат 11:00
"Спартак" сегодня постарается сделать первый шаг в сторону группового этапа Лиги Европы. В первом матче против швейцарского "Туна" "красно-белые победили" 3:2, сегодня команде Олега Кононова нужно удержать добытое в гостях преимущество.
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Советский спорт12 августа в 07:06
Прогноз и ставка «Спартак» - «Тун» 15 августа, матч квалификации Лиги Европы
ODDS.ru12 августа в 07:24
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:13, Ашберн
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
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