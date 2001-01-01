Футбол
Спартак — Сочи 0:0 (1-й тайм)Чемпионат 11:50
Александр Ломовицкий
|14′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
47
Зобнин
49
Ананидзе
11
Фернандо
23
Ломовицкий
12
Адриано
12
Заболотный
26
Калугин
25
Новосельцев
45
Миладинович
34
Маргасов
55
Казаев
15
Цаллагов
7
Песегов
18
Бурмистров
77
Полоз
24
Набиуллин
Сочи
Расстановка 4‑3‑3
Игра покажет, хорошо ли мы подготовились. Многие тренеры так говорят, и я к этому присоединяюсь.
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