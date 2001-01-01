Футбол

Спартак — Сочи 0:0 (1-й тайм)Чемпионат 11:50

Спартак — Сочи
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
Игра покажет, хорошо ли мы подготовились. Многие тренеры так говорят, и я к этому присоединяюсь.
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