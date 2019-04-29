Футбол

«Спартак» — «Рубин»: букмекеры назвали фаворита матчаSport24.ru 28 апреля в 17:30

26-й тур российской Премьер-лиги завершится матчем «Спартак» — «Рубин». Букмекер 888.ru фаворитом матча считает московский клуб. На победу «Спартака» предлагается ставить за 1.78.
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«Спартак» — «Рубин»: букмекеры назвали фаворита матча

Sport24.ru28 апреля в 17:30
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Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

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Экс-жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену

Женщина рассказала о своём опыте, полученном от экс-супруга. В течение нескольких лет Валерий Меладзе жил с двумя семьями.
Обновлено вчера в 20:11
Экономика

Бизнес предупреждает о риске массового закрытия небольших магазинов

После внесения Министерством финансов проекта поправок в Налоговый кодекс представители отечественного бизнеса заявили, то в случае их введения существует риск массового закрытия несетевых магазинов.
Обновлено вчера в 03:19
Хоккей

Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения «Сент-Луису»

Хозяева льда уступили гостям со счетом 3:4. Российский форвард "звезд" Александр Радулов записал в свой актив заброшенную шайбу.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

В США задержан планировавший теракт бывший военный

В США сотрудники полиции и ФБР задержали мужчину, который планировал устроить теракты в Калифорнии - привести в действие несколько взрывных устройств.
Обновлено вчера в 21:43
Общество

Император Японии Акихито завершил ритуалы перед отречением от престола

Японский 85-летний император Акихито завершил ритуалы, связанные с отречением от престола, сообщает NHK.
Обновлено в 02:23
Технологии

Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола

Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено вчера в 07:20
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

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Политика

США препятствуют выводу беженцев из «Рукбана» в Сирии

Операция по выводу беженцев из сирийского лагеря «Рукбан» идет очень медленно. США пытаются сохранить беженцев в качестве живого щита.
Обновлено в 03:27
Наука

Ученые рассказали о смешении в ДНК жителей Северной Евразии

Ученые исследовали гены жителей Сибири, Центральной Азии, Кавказа и Дальнего Востока, а также учли опубликованные данные по показателям современных жителей Евразии и данные по древним геномам.
Обновлено вчера в 20:42
Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый день

Новый блокбастер Marvel "Мстители: Финал" установил новый рекорд по сборам в день премьеры.
Обновлено 28 апреля в 12:17
Общество

Дмитрия Быкова выписали из больницы

Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине

Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено 28 апреля в 19:18
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

На одной из свадебных церемоний во Львове заметили гостей в нарядах, напоминающих обмундирование солдат вермахта.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая

29 апреля, в ответ на вопрос, ожидается ли приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая, пресс-секретарь сказал: «Нет».
Обновлено вчера в 12:04
Общество

Капитан злоупотребил со всем Северным флотом

Оглашение приговора капитану третьего ранга заняло у судьи Валерия Гудзенко два часа.
Обновлено вчера в 18:39
Общество

МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта

МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
Обновлено в 03:09
Кино

Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк

Обновлено вчера в 13:08
Общество

Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращения

Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 мая

Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Музыка

Сын Олега Газманова дал совет дочери Алсу

Родион Газманов, сын известного певца Олега Газманова, признался, что когда он начинал свой путь на российской сцене, то неоднократно сталкивался с критикой по причине фамилии знаменитого отца.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Политика

Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В США 8-летний мальчик спас себя и сестру из угнанной машины

8-летний мальчик Чанс вступил в драку с угонщиком, отбил у него сестру и выскочил с ней через дверь. Дети сразу бросились к бабушке.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

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По традиции, певец не оставил поклонников без сюрприза в памятный день: музыкант презентовал новый танцевальный хит «Настроение пропало».
Обновлено вчера в 23:28
Авто

У Bugatti осталось всего 100 гиперкаров Chiron

Компания Bugatti планирует выпустить всего 500 гиперкаров Chiron, при этом стоимость каждого экземпляра составляет 2,5 миллиона евро.
Обновлено в 01:20
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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