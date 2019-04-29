Футбол
«Спартак» — «Рубин»: букмекеры назвали фаворита матчаSport24.ru 28 апреля в 17:30
26-й тур российской Премьер-лиги завершится матчем «Спартак» — «Рубин». Букмекер 888.ru фаворитом матча считает московский клуб. На победу «Спартака» предлагается ставить за 1.78.
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Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
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Экс-жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Женщина рассказала о своём опыте, полученном от экс-супруга. В течение нескольких лет Валерий Меладзе жил с двумя семьями.
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Экономика
Бизнес предупреждает о риске массового закрытия небольших магазинов
После внесения Министерством финансов проекта поправок в Налоговый кодекс представители отечественного бизнеса заявили, то в случае их введения существует риск массового закрытия несетевых магазинов.
Обновлено вчера в 03:19
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения «Сент-Луису»
Хозяева льда уступили гостям со счетом 3:4. Российский форвард "звезд" Александр Радулов записал в свой актив заброшенную шайбу.
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Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
В США задержан планировавший теракт бывший военный
В США сотрудники полиции и ФБР задержали мужчину, который планировал устроить теракты в Калифорнии - привести в действие несколько взрывных устройств.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Император Японии Акихито завершил ритуалы перед отречением от престола
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Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено вчера в 07:20
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Политика
США препятствуют выводу беженцев из «Рукбана» в Сирии
Операция по выводу беженцев из сирийского лагеря «Рукбан» идет очень медленно. США пытаются сохранить беженцев в качестве живого щита.
Обновлено в 03:27
Наука
Ученые рассказали о смешении в ДНК жителей Северной Евразии
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Обновлено вчера в 20:42
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый день
Новый блокбастер Marvel "Мстители: Финал" установил новый рекорд по сборам в день премьеры.
Обновлено 28 апреля в 12:17
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено 28 апреля в 19:18
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
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Обновлено вчера в 19:47
Политика
Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая
29 апреля, в ответ на вопрос, ожидается ли приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая, пресс-секретарь сказал: «Нет».
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Капитан злоупотребил со всем Северным флотом
Оглашение приговора капитану третьего ранга заняло у судьи Валерия Гудзенко два часа.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта
МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
Обновлено в 03:09
Кино
Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращения
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Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Музыка
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Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
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Политика
Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.
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Происшествия
В США 8-летний мальчик спас себя и сестру из угнанной машины
8-летний мальчик Чанс вступил в драку с угонщиком, отбил у него сестру и выскочил с ней через дверь. Дети сразу бросились к бабушке.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров выпустил новый хит в день своего 52-летия
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Авто
У Bugatti осталось всего 100 гиперкаров Chiron
Компания Bugatti планирует выпустить всего 500 гиперкаров Chiron, при этом стоимость каждого экземпляра составляет 2,5 миллиона евро.
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